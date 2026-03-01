Argentinos y Barracas empataron 1-1 y se mantienen en zona de clasificación

El equipo visitante golpeó primero en La Paternal. A los 10 minutos del primer tiempo, Rodrigo Insúa abrió el marcador para Barracas y puso en ventaja al conjunto que buscaba sumar fuera de casa para afirmarse en puestos de clasificación. Argentinos intentó reaccionar durante gran parte del encuentro, pero recién encontró el premio en el cierre del partido. Cuando parecía que el Guapo se llevaba los tres puntos, apareció Ryga Kida.