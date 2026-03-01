Argentinos y Barracas empataron 1-1 y se mantienen en zona de clasificación
Argentinos Juniors y Barracas Central igualaron 1-1 por la fecha 8 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 y ambos quedaron con 9 puntos.
Argentinos Juniors y Barracas Central empataron 1-1 en un partido correspondiente a la octava fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. Con este resultado, tanto el Bicho como el Guapo alcanzaron las 9 unidades y, por el momento, se mantienen entre los primeros ocho de la tabla.
El equipo visitante golpeó primero en La Paternal. A los 10 minutos del primer tiempo, Rodrigo Insúa abrió el marcador para Barracas y puso en ventaja al conjunto que buscaba sumar fuera de casa para afirmarse en puestos de clasificación. Argentinos intentó reaccionar durante gran parte del encuentro, pero recién encontró el premio en el cierre del partido. Cuando parecía que el Guapo se llevaba los tres puntos, apareció Ryga Kida.
A los 45 minutos del segundo tiempo, el futbolista japonés marcó el 1-1 definitivo y desató el alivio en el estadio Diego Armando Maradona. El tanto le permitió al Bicho rescatar un punto clave para no perder terreno en la pelea por los octavos de final.
Con la igualdad, ambos equipos llegaron a 9 puntos en el Torneo Apertura 2026 y continúan en la zona de clasificación, aunque con la tabla muy apretada y varios rivales al acecho. En la próxima fecha, Argentinos Juniors será local ante Rosario Central, mientras que Barracas Central volverá a jugar como visitante, esta vez frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.
Rodrigo Insúa abrió el marcador para el Guapo:
Ryga Kida empató el partido para el Bicho a los 45 minutos del segundo tiempo:
Formaciones del encuentro
Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Leandro Fernández. DT: Nicolás Diez.
Barracas: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.
Argentinos Juniors vs. Barracas Central: datos del partido
- Hora: 19.15
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Fernando Echenique
- Estadio: Diego Armando Maradona
