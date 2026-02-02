Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Belgrano

El equipo dirigido por Nicolás Diez comenzó el campeonato con una victoria ante Sarmiento y luego igualó sin goles frente a Estudiantes de Río Cuarto como visitante, resultado que le permitió mantenerse invicto y sumar 4 puntos. En el último encuentro, Tomás Molina falló un penal sobre el cierre del partido y extendió su racha negativa desde los doce pasos. Tras el partido, el entrenador respaldó al delantero y remarcó su confianza en el atacante, quien fue titular en todos los encuentros desde su llegada al club.