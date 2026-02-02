Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Belgrano
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos Juniors vs Belgrano por el Torneo Apertura.
Argentinos Juniors y Belgrano se medirán este lunes por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 en el estadio Diego Armando Maradona. El Bicho y el Pirata llegan invictos, con cuatro puntos cada uno, y buscarán un triunfo que los deje en la cima de la Zona B.
El equipo dirigido por Nicolás Diez comenzó el campeonato con una victoria ante Sarmiento y luego igualó sin goles frente a Estudiantes de Río Cuarto como visitante, resultado que le permitió mantenerse invicto y sumar 4 puntos. En el último encuentro, Tomás Molina falló un penal sobre el cierre del partido y extendió su racha negativa desde los doce pasos. Tras el partido, el entrenador respaldó al delantero y remarcó su confianza en el atacante, quien fue titular en todos los encuentros desde su llegada al club.
Belgrano también suma 4 unidades en el Torneo Apertura, producto del triunfo en el debut ante Rosario Central y del empate 1-1 frente a Tigre en Alberdi. En ese encuentro se produjo el regreso de Franco Vázquez al conjunto cordobés. Luego del partido, el Mudo se mostró emocionado y destacó el acompañamiento de los hinchas en su vuelta al club, en un duelo que dejó buenas sensaciones para el equipo de Ricardo Zielinski.
Probables formaciones del encuentro entre Argentinos Juniors y Belgrano
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Emiliano Viveros, Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Alcidez Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López y Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli y Julián Mavilla; Franco Vázquez y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Belgrano
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
