Argentinos Juniors vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El presente de Argentinos tiene un nombre propio: Hernán López Muñoz. El talentoso mediocampista se transformó en figura con actuaciones decisivas, como en el último triunfo por 2-1 frente a Aldosivi en Mar del Plata. Además, el Bicho mantiene un invicto sólido en su estadio, donde venció a Unión, Racing, Lanús y Banfield, mostrando un rendimiento convincente y efectivo. Nicolás Diez, su entrenador, apuesta a la continuidad de esta racha para consolidarse en zona de playoffs y pelear por el liderazgo de la zona.