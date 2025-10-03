Argentinos Juniors vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Bicho suma cuatro triunfos consecutivos como local y busca estirar la racha frente al Ferroviario, que necesita volver al triunfo para no perder terreno en la Zona A.
Este viernes a las 21:15, el Estadio Diego Armando Maradona será el escenario de un choque prometedor: Argentinos Juniors recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025. El equipo de La Paternal atraviesa un gran momento como anfitrión y quiere sumar una nueva victoria que lo acerque a los primeros puestos, mientras que el Ferroviario llega con la urgencia de cortar una serie negativa.
El presente de Argentinos tiene un nombre propio: Hernán López Muñoz. El talentoso mediocampista se transformó en figura con actuaciones decisivas, como en el último triunfo por 2-1 frente a Aldosivi en Mar del Plata. Además, el Bicho mantiene un invicto sólido en su estadio, donde venció a Unión, Racing, Lanús y Banfield, mostrando un rendimiento convincente y efectivo. Nicolás Diez, su entrenador, apuesta a la continuidad de esta racha para consolidarse en zona de playoffs y pelear por el liderazgo de la zona.
En la vereda opuesta, Central Córdoba atraviesa un presente complicado. Los dirigidos por Omar De Felippe acumulan cuatro partidos sin ganar, entre ellos la caída en la final de la Supercopa Argentina contra Vélez, y en la última fecha perdieron como locales ante Tigre. La falta de gol es uno de los problemas más notorios del equipo santiagueño, que pese a tener jugadores de experiencia no logra encontrar regularidad en el Clausura.
El partido será una prueba importante para ambos. El local buscará sostener la intensidad que lo caracteriza, con un mediocampo dinámico y delanteros que aprovechan cada oportunidad. La visita, en cambio, intentará reordenarse defensivamente y sorprender de contraataque, sabiendo que un triunfo podría significar un impulso anímico necesario de cara a lo que resta del certamen. En un Clausura tan parejo, cada punto vale oro y este cruce no será la excepción.
Argentinos Juniors vs. Central Córdoba: probables formaciones
- Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Iván Gómez, Matías Vera, Lucas Besozzi, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Argentinos Juniors vs. Central Córdoba: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Diego Armando Maradona.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- TV: ESPN Premium.
