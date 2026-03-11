Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos Juniors vs Central por el Torneo Apertura.
Argentinos Juniors recibirá a Rosario Central este miércoles desde las 17:30 en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal, por la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que atraviesan momentos muy distintos en el campeonato: el Bicho intenta recuperar estabilidad después de semanas complicadas, mientras que el Canalla vive un presente cargado de optimismo tras una seguidilla de buenos resultados.
El conjunto dirigido por Nicolás Diez atraviesa un tramo complejo de la temporada. En las últimas semanas acumuló varias situaciones adversas que afectaron el ánimo del plantel y generaron cierta preocupación en el entorno del club. La eliminación temprana en la Copa Libertadores frente a Barcelona SC fue un golpe duro para las aspiraciones internacionales del equipo, que había depositado muchas expectativas en ese torneo.
A ese traspié se sumó luego un empate frente a Barracas Central en el campeonato local. Si bien el punto terminó siendo rescatado sobre el final, el desarrollo del partido dejó sensaciones encontradas en el equipo de La Paternal. El rendimiento no terminó de convencer y el empate fue considerado insuficiente en función de lo que el equipo aspiraba a conseguir en su estadio.
En medio de ese panorama, el Bicho recibió además sondeos de Boca por dos de sus futbolistas más destacados en la generación de juego: Alan Lescano y Hernán López Muñoz. Ambos mediocampistas se transformaron en piezas fundamentales dentro del esquema del equipo gracias a su capacidad creativa y su influencia en el armado ofensivo. Sin embargo, pese al interés del club de La Ribera, ninguno de los dos cambiará de equipo por ahora y continuarán en Argentinos al menos hasta mitad de año.
Mientras tanto, el Canalla atraviesa un escenario completamente diferente. El conjunto rosarino llega con el ánimo elevado luego de otra victoria en el clásico ante Newell’s, un resultado que volvió a fortalecer la confianza del grupo y que reafirmó el buen momento futbolístico del equipo. Ese triunfo en el derby generó un fuerte impacto en el ambiente auriazul, donde las dudas iniciales fueron reemplazadas por una creciente ilusión.
El equipo dirigido por Jorge Almirón consiguió transformar el escepticismo inicial en entusiasmo gracias a una serie de actuaciones convincentes. Incluso la lesión de Ángel Di María durante el clásico rosarino, una baja que en otro contexto podría haber generado gran preocupación, terminó siendo menos determinante en el corto plazo debido a la pausa que atraviesa el fútbol argentino.
En ese escenario, la visita llega a La Paternal con la intención de prolongar su buen momento y seguir sumando puntos en el torneo. El local, en cambio, buscará aprovechar su localía para cortar la racha adversa y recuperar la confianza. El choque promete ser intenso, con dos equipos que necesitan el resultado por motivos muy diferentes pero con la misma urgencia de quedarse con la victoria.
Argentinos Juniors vs. Rosario Central: probables formaciones
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Leandro Lozano, Hernán López Muñoz, Federico Fattori, Alan Lescano y Lautaro Giaccone; Leandro Fernández y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
- Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Luca Raffin, Ignacio Ovando, Alexis Soto, Agustín Sández; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Alejo Véliz y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
