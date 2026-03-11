Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Central

El equipo dirigido por Jorge Almirón consiguió transformar el escepticismo inicial en entusiasmo gracias a una serie de actuaciones convincentes. Incluso la lesión de Ángel Di María durante el clásico rosarino, una baja que en otro contexto podría haber generado gran preocupación, terminó siendo menos determinante en el corto plazo debido a la pausa que atraviesa el fútbol argentino.

En ese escenario, la visita llega a La Paternal con la intención de prolongar su buen momento y seguir sumando puntos en el torneo. El local, en cambio, buscará aprovechar su localía para cortar la racha adversa y recuperar la confianza. El choque promete ser intenso, con dos equipos que necesitan el resultado por motivos muy diferentes pero con la misma urgencia de quedarse con la victoria.

image

Argentinos Juniors vs. Rosario Central: probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Leandro Lozano, Hernán López Muñoz, Federico Fattori, Alan Lescano y Lautaro Giaccone; Leandro Fernández y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez .

Brayan Cortés; Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Leandro Lozano, Hernán López Muñoz, Federico Fattori, Alan Lescano y Lautaro Giaccone; Leandro Fernández y Diego Porcel. . Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Luca Raffin, Ignacio Ovando, Alexis Soto, Agustín Sández; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Alejo Véliz y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Central

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.