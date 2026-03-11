Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Rosario Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos Juniors vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026
En el marco de la décima jornada del Torneo Apertura 2026, Argentinos Juniors recibirá a Rosario Central este miércoles desde las 17:30 en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal. El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que atraviesan momentos muy distintos en el campeonato.
El conjunto dirigido por Nicolás Diez atraviesa un tramo complejo de la temporada. La eliminación temprana en la Copa Libertadores frente a Barcelona SC fue un golpe duro para las aspiraciones internacionales del equipo, que había depositado muchas expectativas en ese torneo. A ese traspié se sumó luego un empate frente a Barracas Central en el campeonato local.
Mientras tanto, el Canalla atraviesa un escenario completamente diferente. El conjunto rosarino llega con el ánimo elevado luego de otra victoria en el clásico ante Newell’s, un resultado que volvió a fortalecer la confianza del grupo y que reafirmó el buen momento futbolístico del equipo.
Formaciones de Argentinos Juniors vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Leandro Lozano, Hernán López Muñoz, Federico Fattori, Alan Lescano y Lautaro Giaccone; Leandro Fernández y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
- Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Luca Raffin, Ignacio Ovando, Alexis Soto, Agustín Sández; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Alejo Véliz y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
