Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Sarmiento de Junín
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos vs. Sarmiento por el Torneo Apertura.
La Paternal será testigo este domingo, desde las 21:00, del estreno de Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín en el Torneo Apertura 2026. El encuentro en el Diego Armando Maradona llega envuelto en un clima de necesidad para ambos bandos, aunque por razones diametralmente opuestas.
El equipo local llega golpeado tras sufrir uno de los fracasos más sonoros en lo que va del año: su eliminación en los 32vos de final de la Copa Argentina a manos de Midland. A pesar de comenzar ganando con un gol de Alan Lescano, el "Bicho" no supo cerrar el partido y permitió el empate de Agustín Campana.
La pesadilla se completó en la tanda de penales, donde la figura de Mauro Leguiza inclinó la balanza 6-5 a favor del conjunto de Libertad, dejando a los dirigidos de La Paternal con la obligación de lavar su imagen rápidamente ante su gente.
En la vereda de enfrente, el conjunto de Junín arriba con una fisonomía prácticamente irreconocible. La dirigencia y el técnico Facundo Sava ejecutaron una renovación drástica del plantel para afrontar este 2026: once refuerzos llegaron para compensar las doce bajas registradas en el mercado.
La razón de este cambio radical es puramente aritmética. Sarmiento inicia el certamen en el puesto 28 de los promedios, una posición límite que lo obliga a sumar con urgencia para no caer en la zona roja, donde solo los recién ascendidos (Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto) se encuentran por debajo en la tabla de la permanencia.
Probables formaciones
Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Enzo Pérez, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz; Tomás Molina y Lautaro Giaccone. DT: Nicolás Diez.
Sarmiento: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi; Johan Rentería, Cristian Zabala, Manuel García, Santiago Salle o Julián Contrera; Junior Marabel o Jonatan Gómez y Diego Churín. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
