Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aston Villa vs. Bologna
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aston Villa vs. Bologna por la Europa League 2025/2026.
La Europa League 2025/26 pone en marcha una nueva edición y uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural será el que protagonizarán Aston Villa y Bologna este jueves desde las 16 (hora de Argentina) en el estadio Villa Park. El conjunto inglés, con Emiliano “Dibu” Martínez como referente indiscutido bajo los tres palos, hará su debut en la competencia con la expectativa de dar pelea hasta las instancias finales.
Para los dirigidos por Unai Emery, el compromiso representa mucho más que un estreno: significa el regreso del club a un torneo internacional después de varios años. El Villa, que en la última temporada tuvo un destacado rendimiento en la Premier League, confía en su solidez defensiva y en el liderazgo de su arquero campeón del mundo con la Selección Argentina para hacerse fuerte en el plano continental.
Bologna, por su parte, viaja a Inglaterra con la ilusión de repetir el buen desempeño que lo llevó a ganarse un lugar en este certamen. El equipo italiano apuesta por un fútbol ordenado y disciplinado, sustentado en una defensa firme y en la capacidad de generar peligro en los contragolpes
La expectativa en Villa Park es enorme: los hinchas saben que este debut puede marcar el rumbo del equipo en el torneo. En tanto, Bologna llega con la tranquilidad de tener poco que perder y mucho por ganar, lo que lo convierte en un rival peligroso. Todo está preparado para un choque intenso y con promesa de emociones en el arranque de la Europa League.
El probable 11 inicial de Aston Villa vs. Bologna por la Europa League
- Aston Villa: Martínez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, McGinn, Ghesan, Rogers, Sancho, Watkins. DT: Unai Emery.
La posible formación de Bologna en su visita a Aston Villa
- Bologna: Skorupski, Dzortea, Vitik, Lucumí, Miranda, Freuler, Ferguson, Fabbian, Orsolini, Cambiaghi, Castro. DT: Vincenzo Italiano.
Cómo ver en vivo Aston Villa vs. Bologna
El partido será transmitido por la señal de cable ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.
