Arsenal se impuso 1-0 ante Atlético de Madrid y jugará la final de la Champions League

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051750985077284974?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡LOS GUNNERS PEGARON SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO!! SAKA CAZÓ EL REBOTE DE OBLAK Y MARCÓ EL 1-0 (2-1 GLOBAL) DEL ARSENAL VS. ATLÉTICO DE MADRID.



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Cuándo se juega la final de la Champions League 2026

El Arsenal buscará coronarse en Europa el próximo sábado 30 de mayo a las 13:00 (hora argentina) en el imponente Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Su rival saldrá del duelo entre el Bayern Múnich y el París Saint-Germain (en la ida se impuso el conjunto parisino por 5-4).

En caso de que el partido termine empatado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario dividido en dos prórrogas de 15 minutos cada una. De persistir la igualdad en el marcador, el título se definirá desde la tanda de penales.

Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la Champions League: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la Champions League: probables formaciones

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli. DT: Mikel Arteta.

David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli. Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Julián Alvarez, Griezmann. DT: Diego Simeone.

Arsenal vs. Atlético de Madrid: otros datos

Hora: 16:00.

16:00. Árbitro: Daniel Siebert (ALE).

Daniel Siebert (ALE). VAR: Bastian Dankert (ALE).

Bastian Dankert (ALE). Estadio: Emirates Stadium.

Emirates Stadium. TV: ESPN y Disney+ Premium.