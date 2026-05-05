Arsenal se impuso 1-0 ante Atlético de Madrid y jugará la final de la Champions League
El equipo inglés derrotó al Colchonero en el Emirates Stadium gracias a un gol de Bukayo Saka sobre el final del primer tiempo y selló su boleto al partido definitorio, tras el 1-1 en la ida.
Arsenal logró el gran objetivo de la temporada al meterse en la final de la UEFA Champions League. Tras haber conseguido un valioso empate 1-1 en España la semana pasada con goles de penal de Viktor Gyökeres y Julián Álvarez, el elenco londinense hizo pesar la localía y se quedó con la llave por un marcador global de 2-1.
El encuentro en el Emirates Stadium fue intenso y disputado. Cuando parecía que la primera mitad terminaría sin goles, apareció Bukayo Saka. A los 44 minutos, el atacante inglés cazó un rebote del arquero Jan Oblak y definió con la zurda desde muy cerca para decretar el 1-0 que le daba la clasificación parcial a los Gunners.
En la segunda mitad, el Atlético de Madrid salió a quemar las naves para buscar el empate que forzara el alargue. El entrenador Diego Simeone movió el banco de suplentes: mandó a la cancha a Nahuel Molina y Thiago Almada para buscar mayor profundidad, pero la defensa local se mostró firme y el arquero David Raya respondió con seguridad ante cada intento del conjunto madrileño.
Bukayo Saka, en la última jugada del primer tiempo, abrió el marcador para el equipo inglés:
Cuándo se juega la final de la Champions League 2026
El Arsenal buscará coronarse en Europa el próximo sábado 30 de mayo a las 13:00 (hora argentina) en el imponente Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Su rival saldrá del duelo entre el Bayern Múnich y el París Saint-Germain (en la ida se impuso el conjunto parisino por 5-4).
En caso de que el partido termine empatado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario dividido en dos prórrogas de 15 minutos cada una. De persistir la igualdad en el marcador, el título se definirá desde la tanda de penales.
Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la Champions League: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Arsenal vs. Atlético de Madrid, por la Champions League: probables formaciones
- Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli. DT: Mikel Arteta.
- Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Julián Alvarez, Griezmann. DT: Diego Simeone.
Arsenal vs. Atlético de Madrid: otros datos
- Hora: 16:00.
- Árbitro: Daniel Siebert (ALE).
- VAR: Bastian Dankert (ALE).
- Estadio: Emirates Stadium.
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
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