El "estilo de ganar como sea" sumó otro golpe en Europa: Cholo Simeone y un discurso que no logra sostener
"No es importante ganar, es lo único que hay", fue o es la filosofía de juego del DT argentino que este martes sumó una nueva decepción.
La eliminación del Atlético de Madrid este martes en las semifinales de la Champions League vuelve a poner bajo la lupa la gestión de Diego Simeone, quien una vez más quedó preso de sus palabras tras una carrera en Europa en la que intentó imponer como "filosofía de juego" una zoncera: la importancia de ganar.
Con un equipo que no logró revertir la historia, el técnico argentino sumó un nuevo capítulo a una década de sequía en las grandes citas, marcada por decisiones tácticas que hoy alimentan la polémica.
En una noche donde el equipo necesitaba respuestas ofensivas, las miradas apuntaron al banco de suplentes. Con el marcador 1-0 en contra y restando apenas 25 minutos para el final, el "Cholo" decidió retirar del campo a sus dos máximas figuras: Julián Álvarez y Antoine Griezmann.
Sin embargo, perder ante un gran equipo como Arsenal, que además es líder de la Premier League, podría no considerarse un fracaso para el común de los futboleros. Es un partido o serie "perdible", a no ser que "ganar sea lo único que hay", tal cual ha pregonado durante años el DT argentino.
"Ganar, ganar, ganar": la contradicción de un discurso que Diego Simeone no pudo sostener
El presente del Atlético choca de frente con las máximas que el propio Simeone ha pregonado durante años. Sus declaraciones pasadas hoy se vuelven un bumerán ante la falta de trofeos.
"El mejor estilo es ganar como sea"
Nadie pondrá jamás en duda que, en un deporte de elite, lo importante es ganar. Pero se complica defender la gestión, cuando esa premisa se cumplió en escasas ocasiones.
"El mejor estilo es ganar como sea", afirmaba en 2020 mientras peleaba por la Liga. En la última década, ese "como sea" no se ha traducido en éxito sostenido. De las tres competencias principales (Champions, Liga y Copa del Rey), el Atlético solo ha logrado conquistar una Liga (2020/2021) en los últimos diez años.
"No es importante ganar, es lo único que hay"
Esta frase, también pronunciada en 2020, definió su filosofía de juego ante los ojos del mundo. No obstante, la realidad de los resultados muestra un palmarés que se ha ido erosionando: desde su llegada en 2012, suma dos Ligas, una Copa del Rey y dos Europa League, pero ha fallado en los momentos de mayor trascendencia, como las dos finales de Champions perdidas (una de ellas con un empate agónico del rival en la última jugada).
La eliminación de este martes no es solo un partido perdido; es el recordatorio de que la filosofía de "ganar como sea" se vuelve insostenible cuando, simplemente, deja de suceder.
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