El "estilo de ganar como sea" sumó otro golpe en Europa: Cholo Simeone y un discurso que no logra sostener

"Ganar, ganar, ganar": la contradicción de un discurso que Diego Simeone no pudo sostener

El presente del Atlético choca de frente con las máximas que el propio Simeone ha pregonado durante años. Sus declaraciones pasadas hoy se vuelven un bumerán ante la falta de trofeos.

"El mejor estilo es ganar como sea"

Nadie pondrá jamás en duda que, en un deporte de elite, lo importante es ganar. Pero se complica defender la gestión, cuando esa premisa se cumplió en escasas ocasiones.

"El mejor estilo es ganar como sea", afirmaba en 2020 mientras peleaba por la Liga. En la última década, ese "como sea" no se ha traducido en éxito sostenido. De las tres competencias principales (Champions, Liga y Copa del Rey), el Atlético solo ha logrado conquistar una Liga (2020/2021) en los últimos diez años.

"No es importante ganar, es lo único que hay"

Esta frase, también pronunciada en 2020, definió su filosofía de juego ante los ojos del mundo. No obstante, la realidad de los resultados muestra un palmarés que se ha ido erosionando: desde su llegada en 2012, suma dos Ligas, una Copa del Rey y dos Europa League, pero ha fallado en los momentos de mayor trascendencia, como las dos finales de Champions perdidas (una de ellas con un empate agónico del rival en la última jugada).

La eliminación de este martes no es solo un partido perdido; es el recordatorio de que la filosofía de "ganar como sea" se vuelve insostenible cuando, simplemente, deja de suceder.