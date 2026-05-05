Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Arsenal vs. Atlético de Madrid

Del otro lado, el Atlético de Madrid llega con un camino mucho más exigente, que parece haber fortalecido su carácter competitivo. En esa instancia eliminó al Brujas, mientras que en octavos protagonizó una serie electrizante ante el Tottenham Hotspur, a quien venció con un global de 7-5. En cuartos de final, volvió a dar muestra de su capacidad en partidos decisivos al imponerse frente al Barcelona por 4-3 en el acumulado.

El conjunto madrileño cuenta, además, con una marcada presencia argentina. A la conducción de Simeone se suman futbolistas como Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nicolás González, quienes aportan talento y variantes a un plantel acostumbrado a competir en este tipo de escenarios.

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Arsenal vs. Atlético de Madrid, por Champions League: probables formaciones

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli. DT: Mikel Arteta.

David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli. Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Julián Alvarez, Griezmann. DT: Diego Simeone.

Cómo ver en vivo Arsenal vs. Atlético de Madrid

La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.