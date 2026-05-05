Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Arsenal vs. Atlético de Madrid
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League.
Este martes quedará definido el primer finalista de la Champions League 2025/26: Arsenal y Atlético de Madrid se medirán en el Emirates Stadium en un cruce determinante, luego del empate 1-1 en el partido de ida disputado en la capital española. El encuentro se jugará desde las 16.
El conjunto londinense llega con una leve ventaja desde lo estratégico. A lo largo del torneo, el Arsenal mostró solidez y regularidad: fue uno de los mejores equipos en la fase inicial, donde finalizó como líder con 24 puntos, y luego avanzó con autoridad en las rondas eliminatorias. En octavos de final superó al Bayer Leverkusen con un global de 3-1, mientras que en cuartos dejó en el camino al Sporting Lisboa tras imponerse por 1-0 en una serie muy cerrada.
Del otro lado, el Atlético de Madrid llega con un camino mucho más exigente, que parece haber fortalecido su carácter competitivo. En esa instancia eliminó al Brujas, mientras que en octavos protagonizó una serie electrizante ante el Tottenham Hotspur, a quien venció con un global de 7-5. En cuartos de final, volvió a dar muestra de su capacidad en partidos decisivos al imponerse frente al Barcelona por 4-3 en el acumulado.
El conjunto madrileño cuenta, además, con una marcada presencia argentina. A la conducción de Simeone se suman futbolistas como Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nicolás González, quienes aportan talento y variantes a un plantel acostumbrado a competir en este tipo de escenarios.
Arsenal vs. Atlético de Madrid, por Champions League: probables formaciones
- Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli. DT: Mikel Arteta.
- Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Julián Alvarez, Griezmann. DT: Diego Simeone.
Cómo ver en vivo Arsenal vs. Atlético de Madrid
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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