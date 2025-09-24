Atlético Madrid vs Rayo Vallecano, por LaLiga de España: horario, formaciones y TV

El Rayo Vallecano, bajo la conducción de Iñigo Pérez, también llega con la urgencia de sumar. Con cinco unidades en el torneo, ocupa la decimocuarta posición y viene de empatar 1-1 frente al Celta de Vigo, con gol de Jorge de Frutos. A pesar de la paridad entre ambos conjuntos, el Rayo intentará aprovechar la fragilidad de un Atlético que todavía no logra consolidarse.

El historial inmediato favorece ampliamente al equipo del “Cholo”, que suele imponerse en este tipo de duelos en casa. No obstante, la necesidad de ambos y la cercanía de la tabla anticipan un choque intenso y abierto. El Metropolitano espera una reacción colchonera, mientras el Rayo quiere dar el golpe y hundir más al Atlético en su mal comienzo de temporada.

Atlético Madrid vs Rayo Vallecano: probables formaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet o Hancko, Hancko o Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke o Gallagher, Nico González; Raspadori y Julián Alvarez.

