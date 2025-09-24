Atlético Madrid vs Rayo Vallecano, por LaLiga de España: horario, formaciones y TV
El equipo de Diego Simeone, con Julián Álvarez como figura en ataque, afronta un partido clave para revertir un flojo inicio.
El Atlético Madrid intentará reencontrarse con la victoria cuando reciba este miércoles a Rayo Vallecano en el estadio Metropolitano, por la sexta fecha de LaLiga de España. El encuentro comenzará a las 16:30, contará con el arbitraje de Alejandro Hernández Hernández y será televisado por DSports.
Los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone atraviesan un arranque irregular: apenas suman seis puntos en cinco jornadas y se ubican en la duodécima posición de la tabla. En la última fecha igualaron 1-1 ante Mallorca, con gol de Conor Gallagher, y sufrieron la expulsión de Alexander Sorloth, lo que profundizó las dudas sobre el funcionamiento del equipo.
La presión aumenta porque el fin de semana llegará el clásico ante Real Madrid, y un nuevo tropiezo podría encender las alarmas en el plantel colchonero. Para este compromiso, apostará por la jerarquía de Julián Álvarez en ataque, acompañado por Giacomo Raspadori.
En el mediocampo aparecen opciones como Koke, Barrios y Nico González, mientras que en defensa la duda pasa por la inclusión de Lenglet o Hancko junto a Le Normand.
El Rayo Vallecano, bajo la conducción de Iñigo Pérez, también llega con la urgencia de sumar. Con cinco unidades en el torneo, ocupa la decimocuarta posición y viene de empatar 1-1 frente al Celta de Vigo, con gol de Jorge de Frutos. A pesar de la paridad entre ambos conjuntos, el Rayo intentará aprovechar la fragilidad de un Atlético que todavía no logra consolidarse.
El historial inmediato favorece ampliamente al equipo del “Cholo”, que suele imponerse en este tipo de duelos en casa. No obstante, la necesidad de ambos y la cercanía de la tabla anticipan un choque intenso y abierto. El Metropolitano espera una reacción colchonera, mientras el Rayo quiere dar el golpe y hundir más al Atlético en su mal comienzo de temporada.
Atlético Madrid vs Rayo Vallecano: probables formaciones
- Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet o Hancko, Hancko o Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke o Gallagher, Nico González; Raspadori y Julián Alvarez.
- Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Unai López, Isi, Pedro Díaz, Óscar Valentín; Álvaro García y De Frutos.
