Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Aldosivi

El partido marcará el inicio de una nueva etapa para el conjunto tucumano, que apostó por la experiencia de Julio César Falcioni para intentar revertir su delicada situación deportiva. El experimentado entrenador, de 69 años, vuelve a dirigir luego de más de un año y medio alejado de la actividad profesional. El último partido del conjunto tucumano dejó en evidencia varias de las dificultades que atraviesa el plantel. Atlético Tucumán cayó por 3-0 frente a Racing en condición de local, en un encuentro donde se observaron problemas defensivos y falta de coordinación entre las distintas líneas del equipo.