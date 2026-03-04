Violento episodio entre el Loco Díaz y un hincha de Atlético Tucumán tras la goleada

loco diaz atletico tucuman

De acuerdo con su versión, familiares del delantero -entre ellos su padre y su hermano- se habrían presentado en su puesto de verduras para intimidarlo. En ese contexto, aseguró que recibió amenazas y que le advirtieron que no se hiciera el loco. Ante esta situación, solicitó una prohibición de acercamiento tanto para el jugador como para su entorno familiar.