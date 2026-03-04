Violento episodio entre el Loco Díaz y un hincha de Atlético Tucumán tras la goleada
El delantero del Decano fue acusado por un socio de haberlo agredido junto a un familiar luego de la derrota ante Racing. El caso ya está en manos del Tribunal de Ética y Disciplina del club.
Un nuevo conflicto sacude a Atlético Tucumán y vuelve a tener como protagonista a Leandro "Loco" Díaz. El atacante fue denunciado por un simpatizante del club, quien aseguró haber sido golpeado por el futbolista y por su hermano en el estacionamiento del estadio tras la caída 3-0 frente a Racing en el estadio Monumental José Fierro en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026.
A raíz de lo sucedido, el caso será evaluado por el Tribunal de Ética y Disciplina encabezado por el Dr. Fernando Luis Poviña y se anticipa que podría haber sanciones internas. La denuncia fue presentada en la Comisaría 5° y detalla un presunto episodio de violencia ocurrido el martes por la noche.
Según el relato del socio, al descender hacia la zona de estacionamiento se encontró con Díaz y su hermano en medio de una agresión hacia su propio hermano. Al intervenir para defenderlo, afirmó que también fue atacado y que sufrió una herida cortante en una de sus orejas como consecuencia de los golpes. El denunciante sostuvo además que el conflicto no terminó allí.
De acuerdo con su versión, familiares del delantero -entre ellos su padre y su hermano- se habrían presentado en su puesto de verduras para intimidarlo. En ese contexto, aseguró que recibió amenazas y que le advirtieron que no se hiciera el loco. Ante esta situación, solicitó una prohibición de acercamiento tanto para el jugador como para su entorno familiar.
El caso tomó mayor dimensión cuando comenzó a circular en redes sociales un video grabado por un testigo. En las imágenes se observa al futbolista en un fuerte cruce verbal con un hincha mientras personal de seguridad intenta apartarlo. En ese intercambio se escucha con claridad: "Sos un cagón de mier.... Chupame la p...". La grabación se viralizó rápidamente y alimentó la polémica en un contexto deportivo ya delicado para el Decano.
No es la primera vez que Díaz queda envuelto en un hecho de este tipo. En octubre pasado, en medio de una crisis futbolística, intentó abandonar el campo de juego para enfrentar a plateístas que lo insultaban. Ahora, el club deberá determinar los pasos a seguir mientras la causa avanza en el ámbito policial y disciplinario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario