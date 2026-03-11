Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs Aldosivi

La última presentación del Tiburón terminó con una derrota por 2-0 frente a Banfield, resultado que volvió a dejar en evidencia los problemas ofensivos del equipo. De hecho, uno de los datos más preocupantes de su campaña es la escasa producción goleadora: Aldosivi apenas convirtió dos tantos en ocho encuentros disputados. Esa falta de efectividad en ataque se combina con dificultades para imponer condiciones en el desarrollo de los partidos.

En ese contexto, el encuentro en el José Fierro representa una oportunidad para ambos conjuntos de comenzar a cambiar su realidad. El local intentará iniciar con el pie derecho la era Falcioni y recuperar la confianza de su público, mientras que la visita buscará un resultado positivo que le permita empezar a salir del complicado panorama que atraviesa en el torneo.

image

Atlético Tucumán vs. Aldosivi: probables formaciones

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari o Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Martín Benítez y Carlos Abeldaño. DT: Julio César Falcioni.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Federico Gino; Natanael Guzmán, Junior Arias, Alan Sosa. DT: Guillermo Farré.

Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs Aldosivi

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.