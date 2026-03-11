Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs Aldosivi
Atlético Tucumán y Aldosivi se enfrentarán este miércoles desde las 22:00 en el estadio Monumental José Fierro, en el marco de la décima jornada del Torneo Apertura 2026. El partido marcará el inicio de una nueva etapa para el conjunto tucumano, que apostó por la experiencia de Julio César Falcioni para intentar revertir su delicada situación deportiva.
El experimentado entrenador, de 69 años, vuelve a dirigir luego de más de un año y medio alejado de la actividad profesional. Con una extensa trayectoria en el fútbol argentino, que incluye pasos destacados por clubes como Banfield, Boca e Independiente, el técnico llega al Decano con la misión de reorganizar a un equipo que viene golpeado por los resultados recientes.
El último partido del conjunto tucumano dejó en evidencia varias de las dificultades que atraviesa el plantel. Atlético Tucumán cayó por 3-0 frente a Racing en condición de local, en un encuentro donde se observaron problemas defensivos y falta de coordinación entre las distintas líneas del equipo. Ese resultado profundizó la preocupación en el club y aceleró la decisión de iniciar un nuevo ciclo.
Fiel a su estilo, Falcioni ya dejó en claro cuál podría ser la prioridad en esta etapa inicial: reforzar el orden táctico y recuperar solidez defensiva. El propio entrenador sintetizó su idea con una frase que refleja su forma de entender el juego: "Esperemos poner dos micros: uno delante del otro y empezar a sumar puntos". La declaración resume el enfoque pragmático con el que intentará estabilizar al equipo en este tramo del campeonato.
Del otro lado estará Aldosivi, que atraviesa un presente aún más complejo. El conjunto de Mar del Plata llega a Tucumán ubicado en el fondo de la tabla y con serias dificultades para revertir su situación. En ocho fechas disputadas, el equipo dirigido por Guillermo Farré acumula cuatro derrotas y apenas pudo mostrar destellos de competitividad en algunos pasajes de los partidos.
La última presentación del Tiburón terminó con una derrota por 2-0 frente a Banfield, resultado que volvió a dejar en evidencia los problemas ofensivos del equipo. De hecho, uno de los datos más preocupantes de su campaña es la escasa producción goleadora: Aldosivi apenas convirtió dos tantos en ocho encuentros disputados. Esa falta de efectividad en ataque se combina con dificultades para imponer condiciones en el desarrollo de los partidos.
En ese contexto, el encuentro en el José Fierro representa una oportunidad para ambos conjuntos de comenzar a cambiar su realidad. El local intentará iniciar con el pie derecho la era Falcioni y recuperar la confianza de su público, mientras que la visita buscará un resultado positivo que le permita empezar a salir del complicado panorama que atraviesa en el torneo.
Atlético Tucumán vs. Aldosivi: probables formaciones
- Atlético Tucumán: Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari o Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Martín Benítez y Carlos Abeldaño. DT: Julio César Falcioni.
- Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Federico Gino; Natanael Guzmán, Junior Arias, Alan Sosa. DT: Guillermo Farré.
Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs Aldosivi
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
