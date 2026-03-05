El socio que denunció al Loco Díaz dio su versión: aseguró que el delantero no lo golpeó
Juan Carlos Santillán, hincha y socio de Atlético Tucumán, explicó lo ocurrido tras el cruce con el delantero y aclaró que quien lo agredió fue un familiar del jugador.
El conflicto que involucró al delantero Leandro “Loco” Díaz y a un socio de Atlético Tucumán sumó un nuevo capítulo luego de que el propio denunciante decidiera hablar públicamente para explicar lo ocurrido. Juan Carlos Santillán, quien había presentado una denuncia tras los incidentes que se produjeron luego de la derrota frente a Racing, rompió el silencio y dio detalles de la situación que generó repercusión en el ambiente del fútbol.
En diálogo con el diario La Gaceta, el hincha comenzó aclarando una de las principales dudas que surgieron tras el episodio. Según explicó, el atacante no fue quien lo golpeó durante el altercado. “Primero quiero aclarar que a mí no me pegó Leandro Díaz, sino que fue una persona que estaba al costado que calculo que debe haber sido su hermano. Él nunca me llegó a agredir”, señaló.
Santillán detalló que el enfrentamiento se produjo cuando intentó intervenir en una discusión previa entre el futbolista y su hermano. “Leandro Díaz tuvo una disputa con mi hermano y le propinó un golpe. Yo quise interceder y vino otra persona, calculo que será el otro hermano, y me pegó a mí”, relató sobre el momento de tensión que se vivió tras el encuentro.
El hincha también explicó que el conflicto tiene antecedentes y que la tensión se arrastra desde un episodio anterior. Según su relato, el origen de la disputa se remonta a un partido ante Estudiantes de Río Cuarto, cuando el delantero fue reemplazado y se generó un intercambio verbal con su hermano en la tribuna. “Salimos de la cancha y él estaba un poco enojado porque en el último partido habíamos tenido un pleito con mi hermano, que lo insultó. Desde ahí quedó esa pica”, explicó.
Con el paso de las horas, la situación comenzó a descomprimirse parcialmente. Santillán contó que familiares del delantero se comunicaron con él para intentar cerrar el conflicto y pedir disculpas por lo ocurrido. “Ahora vinieron familiares de Leandro para pedirme perdón por lo que pasó y para que la terminemos acá”, comentó.
Además, explicó que su decisión de realizar la denuncia no tuvo que ver con amenazas o con la intención de generar un conflicto mayor. “Hice la denuncia por posibles problemas a futuro”, sostuvo, al tiempo que remarcó que nunca recibió intimidaciones directas por parte del futbolista. “A mí no me amenazó nunca”, agregó.
El hincha descomprimió con el Loco Díaz pero apuntó contra el presidente de Atlético Tucumán
Sin embargo, el socio sí fue crítico con la conducción del club y particularmente con el presidente Mario Leito. Para Santillán, algunos mensajes del dirigente terminaron generando un clima que favoreció este tipo de episodios. “Lo que sí tengo que criticar es al presidente de Atlético porque incitaba a Leandro Díaz a que vaya a la casa de determinado hincha a ajustar cuentas. Eso no es correcto, menos viniendo del presidente de un club”, afirmó.
Las declaraciones del mandatario habían generado polémica previamente, cuando defendió al delantero tras un incidente con un plateista y cuestionó a los socios que insultan a los jugadores desde las tribunas. En ese momento, Leito había expresado: “Creo que hay que llamar a la reflexión a algunos socios: no se puede estar insultando a la gente. Si tienen algo que decirle, que vayan a buscarlo a su casa; todos saben dónde vive, somos todos tucumanos. Capaz no tengan el coraje y la valentía para decírselo ahí”.
