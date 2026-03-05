El socio que denunció al Loco Díaz dio su versión: aseguró que el delantero no lo golpeó

Además, explicó que su decisión de realizar la denuncia no tuvo que ver con amenazas o con la intención de generar un conflicto mayor. “Hice la denuncia por posibles problemas a futuro”, sostuvo, al tiempo que remarcó que nunca recibió intimidaciones directas por parte del futbolista. “A mí no me amenazó nunca”, agregó.

loco diaz atletico tucuman

El hincha descomprimió con el Loco Díaz pero apuntó contra el presidente de Atlético Tucumán

Sin embargo, el socio sí fue crítico con la conducción del club y particularmente con el presidente Mario Leito. Para Santillán, algunos mensajes del dirigente terminaron generando un clima que favoreció este tipo de episodios. “Lo que sí tengo que criticar es al presidente de Atlético porque incitaba a Leandro Díaz a que vaya a la casa de determinado hincha a ajustar cuentas. Eso no es correcto, menos viniendo del presidente de un club”, afirmó.

Las declaraciones del mandatario habían generado polémica previamente, cuando defendió al delantero tras un incidente con un plateista y cuestionó a los socios que insultan a los jugadores desde las tribunas. En ese momento, Leito había expresado: “Creo que hay que llamar a la reflexión a algunos socios: no se puede estar insultando a la gente. Si tienen algo que decirle, que vayan a buscarlo a su casa; todos saben dónde vive, somos todos tucumanos. Capaz no tengan el coraje y la valentía para decírselo ahí”.