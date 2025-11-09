Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz

El local, Atlético Tucumán, también tiene su propia urgencia, aunque con mayor margen. Tras la dura derrota (3-0 ante Independiente) en el estreno de su DT, Hugo Colace, el Decano necesita revertir su racha de tres caídas consecutivas. Con 31 puntos en la tabla anual, una victoria en casa le daría la tranquilidad absoluta, asegurando matemáticamente su permanencia en Primera por un año más.