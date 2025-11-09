Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo a las 21:30, el Atlético Tucumán recibe a Godoy Cruz en lo que será la última visita del Tomba en la fase regular. El encuentro es una verdadera "final" para los mendocinos, cuyo resultado determinará en gran medida su destino en la Primera División.
Godoy Cruz llega al compromiso con la soga al cuello y la calculadora encendida. Con solo 27 puntos en la tabla anual, el Tomba se ubica apenas un punto por encima de Aldosivi y San Martín de San Juan, quienes hoy ocupan los puestos de descenso.
El panorama deportivo es sombrío: el equipo atraviesa una racha de siete partidos sin victorias y el nuevo ciclo de Omar Asad (quien debutó con un empate) necesita con urgencia su primer triunfo. Godoy Cruz debe ganar sí o sí para lograr una salvación anticipada y evitar una caída inminente.
El local, Atlético Tucumán, también tiene su propia urgencia, aunque con mayor margen. Tras la dura derrota (3-0 ante Independiente) en el estreno de su DT, Hugo Colace, el Decano necesita revertir su racha de tres caídas consecutivas. Con 31 puntos en la tabla anual, una victoria en casa le daría la tranquilidad absoluta, asegurando matemáticamente su permanencia en Primera por un año más.
El choque enfrenta a dos clubes en un presente negativo, pero con la máxima presión sobre Godoy Cruz, para quien el empate no es negocio.
Probables formaciones del encuentro:
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Mateo Bajamich. DT: Hugo Colace.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar o Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Juan Segundo Morán; Pol Fernández, Vicente Poggi y Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.
Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
