Cómo quedó el historial entre Boca y River en el Superclásico

El Superclásico volvió a teñirse de azul y oro. Con el triunfo por 2-0 ante River, el conjunto de Claudio Úbeda alcanzó las 93 victorias en el historial general, mientras que el Millonario acumula 88 y 84 empates, sobre un total de 265 enfrentamientos entre amateurismo, profesionalismo y distintas copas nacionales e internacionales. Vale aclarar que el empate 0-0 de 1919 no se contabiliza, ya que aquel torneo fue anulado.