Cómo quedó el historial entre Boca y River en el Superclásico
Con el 2-0 en La Bombonera por la fecha 15 del Clausura, el Xeneize amplió su ventaja histórica ante el Millonario y mantiene cinco partidos de diferencia en el mano a mano.
Boca se impuso 2-0 a River en La Bombonera y volvió a festejar en el Superclásico, válido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Con este triunfo, el Xeneize amplió su ventaja en el historial general y consolidó una diferencia de cinco partidos sobre el Millonario, en el duelo más grande del fútbol argentino.
Cómo quedó el historial entre Boca y River en el Superclásico
El Superclásico volvió a teñirse de azul y oro. Con el triunfo por 2-0 ante River, el conjunto de Claudio Úbeda alcanzó las 93 victorias en el historial general, mientras que el Millonario acumula 88 y 84 empates, sobre un total de 265 enfrentamientos entre amateurismo, profesionalismo y distintas copas nacionales e internacionales. Vale aclarar que el empate 0-0 de 1919 no se contabiliza, ya que aquel torneo fue anulado.
En el marco de los campeonatos de liga —incluyendo tanto amateurismo como profesionalismo—, el Xeneize también lleva la ventaja. De los 217 partidos disputados, el conjunto de la Ribera ganó 78, el Millonario se impuso en 73 y empataron 66 veces, lo que mantiene una brecha de cinco triunfos a favor de Boca.
Paridad en los cruces internacionales
En el ámbito internacional, la historia es mucho más pareja. De 32 enfrentamientos, 28 se jugaron por la Copa Libertadores. Boca ganó 11, River 10 y hubo 11 empates. Por otro lado, en las copas locales, se cruzaron 16 veces, con 3 victorias de Boca, 5 de River y 8 empates.
En los últimos años, la tendencia ha sido cambiante, con victorias repartidas entre ambos. A continuación, los resultados más recientes:
-
21/09/2024 – Liga Profesional: Boca 0-1 River
27/04/2025 – Apertura: River 2-1 Boca
09/11/2025 – Clausura: Boca 2-0 River
21/04/2024 – Copa de la Liga: River 2-3 Boca
25/02/2024 – Copa de la Liga: River 1-1 Boca
Con esta última victoria, Boca reafirmó su dominio histórico y celebró una nueva alegría en el Superclásico más importante del continente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario