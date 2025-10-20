Tigre vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Tigre y Barracas Central se medirán este lunes desde las 19 en el Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Diego Dabove atraviesa un momento alentador: suma cinco encuentros sin conocer la derrota, lo que lo ubicó en la zona de clasificación a copas internacionales. Con el respaldo de su gente en Victoria, buscará consolidar su ascenso en la tabla y sostener el impulso que lo llevó a recuperar protagonismo en el certamen.