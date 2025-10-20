Tigre vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Matador quiere mantenerse en la pelea por los puestos de copas internacionales, mientras que el Guapo intenta cortar una racha negativa y recuperar su identidad.
Tigre y Barracas Central se medirán este lunes desde las 19 en el Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Diego Dabove atraviesa un momento alentador: suma cinco encuentros sin conocer la derrota, lo que lo ubicó en la zona de clasificación a copas internacionales. Con el respaldo de su gente en Victoria, buscará consolidar su ascenso en la tabla y sostener el impulso que lo llevó a recuperar protagonismo en el certamen.
El Matador llega con confianza luego del empate ante Newell’s en Rosario, en un encuentro cargado de emoción por el gol de Ignacio Russo, quien dedicó su tanto a su padre recientemente fallecido. Ese punto amplió una racha que ilusiona a los hinchas y fortaleció al grupo en lo anímico. Dabove repetirá gran parte del equipo que viene de sumar en el Parque Independencia, apostando a la solidez colectiva y al desequilibrio en ataque que le permitió encadenar resultados positivos.
Enfrente estará el Guapo, que no encuentra regularidad. El conjunto de Rubén Darío Insua no disputó la última fecha ante Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y apenas ganó un partido en los últimos siete. Tras igualar con Estudiantes en un duelo polémico, necesita reencontrarse con el triunfo para evitar quedar rezagado en la pelea por ingresar a la Copa Sudamericana.
El choque promete intensidad y contraste de presentes: Tigre, fortalecido y con ambición de seguir creciendo, ante un Barracas que busca respuestas en medio de la irregularidad. Con las copas en juego y la presión por los resultados, el duelo en Victoria se perfila como uno de los más atractivos de la jornada.
Tigre vs. Barracas Central: probables formaciones
- Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.
- Barracas Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Rubén Darío Insua.
Tigre vs. Barracas Central: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Jorge Baliño.
- VAR: Héctor Paletta.
- TV: TNT Sports Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario