Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs Estudiantes (RC)

El Taladro atraviesa un delicado momento económico e institucional, que incluso derivó en el corte del suministro eléctrico del club por falta de pago. La deuda ronda los 1,3 millones de dólares, situación que mantiene a la institución inhibida y sin poder incorporar refuerzos, siendo el único club de la Liga Profesional en esa condición. En lo deportivo, Banfield viene de caer en un duelo clave ante Sarmiento, resultado que lo hundió aún más en la tabla de promedios. Para este compromiso, Troglio tampoco podrá contar con Nicolás Meriano, quien fue expulsado en la fecha anterior y deberá cumplir una suspensión.