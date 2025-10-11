Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield-Racing por el Torneo Clausura.
Este sábado, a partir de las 18.00, Banfield recibirá a Racing en un partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. El escenario será el Estadio Florencio Solá, que contará con hinchas de ambos equipos, lo que será un marco emocionante.
El juez designado fue Nazareno Arasa, a quien asistirán Juan Del Fueyo y Belén Brvilacqua. El cuarto árbitro será Mariano Negrete, el VAR estará a cargo de José Carreras y el AVAR, de Diego Vrlotta. En cuanto a la transmisión, estará a cargo de TNT Sports.
El equipo de Zona Sur viene pasando por una temporada irregular y tras una pequeña racha de tres victorias en cuatro encuentros, ahora no está atravesando el mejor momento. Sin embargo, la posibilidad de trepar hasta la zona de playoffs sigue estando, pero necesita obtener la victoria.
Por el lado de La Academia, todavía no se terminó de reponer tras la eliminación de Copa Argentina. Esta derrota sumada a los empates en el clásico ante Independiente y en el más reciente duelo contra Independiente Rivadavia, hicieron que los de Avellaneda llegaran a tres partidos sin convertir.
Probables formaciones
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.
Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Agustín Almendra; Santiago Solari, Luciano Vietto y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Banfield vs. Racing por el Torneo Clausura 2025
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario