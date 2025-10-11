Talleres de Córdoba venció sobre la hora a Gimnasia por el Torneo Clausura 2025
Tras un gol cada uno en el arranque, la "T" encontró el triunfo en el tercer minuto de tiempo recuperado y quedó al borde de los playoffs.
En un partido de necesitados, Talleres de Córdoba se impuso 2-1 sobre la hora en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
En el Estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Sebastián Martínez, Federico Girotti volvió al gol para abrir el marcador a los 2 minutos de juego, pero Bautista Merlini igualó apenas 5 más tarde, en lo que se presentaba como un arranque a puro ritmo. Sin embargo, la victoria llegó sobre la hora, a través de Augusto Schott.
Gimnasia venía de lograr un resultado fundamental en su pelea por evitar el descenso, al vencer por 1-0 a Sarmiento en Junín el pasado sábado.
En contraste, la situación de Talleres de Córdoba se complicaba, ya que venía de igualar sin goles frente a Belgrano en el clásico, y llegabael puesto 28 de la tabla general.
La "T" puede respirar ahora, ya que se encontraba a solo tres puntos de Aldosivi, el equipo que marca la zona de descenso directo. Encima, con esta victoria, subió al noveno lugar y quedó al borde de ingresar a la zona de playoffs.
Formaciones de Gimnasia La Plata vs. Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura 2025
Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán; Germán Conti, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max y Juan Yangali; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini y Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Galarza; Rick, Mateo Cáceres, Valentín Depietri; Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez.
Datos de Gimnasia vs. Talleres
- Hora: 16:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Martínez
- VAR: Ariel Penel
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo
