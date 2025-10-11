Talleres de Córdoba venció sobre la hora a Gimnasia por el Torneo Clausura 2025

En el Estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Sebastián Martínez, Federico Girotti volvió al gol para abrir el marcador a los 2 minutos de juego, pero Bautista Merlini igualó apenas 5 más tarde, en lo que se presentaba como un arranque a puro ritmo. Sin embargo, la victoria llegó sobre la hora, a través de Augusto Schott.