Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Rosario Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez - Rosario Central por el Torneo Clausura.
Vélez recibirá a Rosario Central est sábado, a partir de las 22.15, en un partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, en el estadio José Amalfitani. Hay que destacar que este encuentro sufrió un cambio de horario por "cuestiones organizativas"
El árbitro para este encuentro será Andrés Merlos, el VAR estará a cargo de Fernando Espinoza, mientras que la transmisión será por la pantalla de ESPN Premium.
Vélez está ocupando el segundo lugar de su zona e intentará ganar para alcanzar la cima por un momento, hasta que Deportivo Riestra juegue su partido el próximo lunes. El Fortín viene de empatar ante el Malevo como visitante y acumula 22 puntos.
Por su parte, Rosario Central se encuentra invicto en la competencia y está muy cerca de llegar el objetivo, ya que está entre los ocho mejores con 18 unidades, además de que está primero en la anual, con 53.
El Canalla lleva dos victorias seguidas: 3-0 ante Gimnasia en La Plata y 2-1 a River en Arroyito con goles de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra.
Cabe destacar, que en la previa del partido se realizará un minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años de edad tras luchar durante mucho tiempo contra el cáncer.
Cómo ver en vivo Vélez - Rosario Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Probables formaciones de Vélez - Rosario Central por el Torneo Clausura
Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Francisco Pizzini, Tomás Galván, Manuel Lanzini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sandez; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Giovani Cantizano; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
