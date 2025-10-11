Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Rosario Central

Cabe destacar, que en la previa del partido se realizará un minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años de edad tras luchar durante mucho tiempo contra el cáncer.

Cómo ver en vivo Vélez - Rosario Central

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

Probables formaciones de Vélez - Rosario Central por el Torneo Clausura

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Francisco Pizzini, Tomás Galván, Manuel Lanzini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sandez; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Giovani Cantizano; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.