Con un doblete de Bruno Zuculini, Racing venció 3-1 a Banfield y se acerca a los playoffs

Por el lado de La Academia, todavía no se terminó de reponer tras la eliminación de Copa Argentina. Esta derrota sumada a los empates en el clásico ante Independiente y en el más reciente duelo contra Independiente Rivadavia, hicieron que los de Avellaneda llegaran a tres partidos sin convertir.

En el duelo de esta tarde, serán 5.600 los que acompañen al equipo y los impulsen a quedarse con los tres puntos, con el objetivo de quedar en zona de clasificación e intenten recuperarse de cara a la serie de semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

Cabe destacar, que en la previa del partido se realizará un minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años de edad tras luchar durante mucho tiempo contra el cáncer.

Los goles de Banfield vs Racing

El 1-0 de Racing:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1977123944323780835&partner=&hide_thread=false RACING ENCONTRÓ EL PRIMERO Sanguinetti salió lejos y Gabriel Rojas logró anticiparlo con un centro para Zuculini que puso el 1 a 0 ante Banfield



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2025

El 2-0 de Racing, también de Bruno Zuculini:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1977137796381913573&partner=&hide_thread=false DOBLETE DE ZUCULINI El volante de Racing capturó un rebote en el área y puso el 2 a 1 ante Banfield



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2025

Formaciones de Banfield vs Racing

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Agustín Almendra; Santiago Solari, Luciano Vietto y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.