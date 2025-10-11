Con un doblete de Bruno Zuculini, Racing venció 3-1 a Banfield y se acerca a los playoffs
La "Academia" alcanzó tres puntos muy importantes, con los que queda momentáneamente a un punto de la zona de clasificación a octavos de final.
Este sábado, a partir de las 18.00, Banfield recibirá a Racing en un partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. El escenario será el Estadio Florencio Solá, que contará con hinchas de ambos equipos, lo que será un marco emocionante.
El juez designado fue Nazareno Arasa, a quien asistirán Juan Del Fueyo y Belén Brvilacqua. El cuarto árbitro será Mariano Negrete, el VAR estará a cargo de José Carreras y el AVAR, de Diego Vrlotta. En cuanto a la transmisión, estará a cargo de TNT Sports.
El equipo de Gustavo Costas sufrió el golpe de quedar eliminado de la Copa Argentina ante River y acumula tres partidos sin convertir goles, misma situación que atraviesa el Taladro, que viene de caer ante Huracán.
El equipo de Zona Sur viene pasando por una temporada irregular y tras una pequeña racha de tres victorias en cuatro encuentros, ahora no está atravesando el mejor momento. Sin embargo, la posibilidad de trepar hasta la zona de playoffs sigue estando, pero necesita obtener la victoria.
Por el lado de La Academia, todavía no se terminó de reponer tras la eliminación de Copa Argentina. Esta derrota sumada a los empates en el clásico ante Independiente y en el más reciente duelo contra Independiente Rivadavia, hicieron que los de Avellaneda llegaran a tres partidos sin convertir.
En el duelo de esta tarde, serán 5.600 los que acompañen al equipo y los impulsen a quedarse con los tres puntos, con el objetivo de quedar en zona de clasificación e intenten recuperarse de cara a la serie de semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo.
Cabe destacar, que en la previa del partido se realizará un minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años de edad tras luchar durante mucho tiempo contra el cáncer.
Los goles de Banfield vs Racing
El 1-0 de Racing:
El 2-0 de Racing, también de Bruno Zuculini:
Formaciones de Banfield vs Racing
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.
Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Agustín Almendra; Santiago Solari, Luciano Vietto y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
