Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Tigre
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Tigre por el Torneo Apertura.
Con ambos equipos necesitados de una victoria para volver a encaminarse, Banfield y Tigre chocan este viernes en uno de los dos partidos que abren la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
El partido se juega desde las 21 horas en el Estadio Florencio Sola, con arbitraje de Luis Lobo Medina, y televisación de TNT Sports.
El panorama para el Taladro cambió drásticamente en Arroyito tras el ingreso de Ángel Di María, cuya jerarquía fue determinante para la remontada de Rosario Central. Esta nueva caída dejó a los dirigidos por Pedro Troglio en una posición sumamente delicada: con seis derrotas en apenas diez jornadas, el equipo se encuentra relegado de los puestos de vanguardia y con un margen de error inexistente si aspira a pelear por la clasificación a los playoffs.
Por el lado del Matador, la contundencia exhibida en las victorias ante Racing y River parece haber quedado en el olvido. La reciente igualdad frente a Argentinos Juniors marcó el tercer empate consecutivo para los de Victoria, que ya encadenan cinco fechas sin conocer el triunfo. Pese a este bache futbolístico y la falta de victorias en la Zona Norte, la irregularidad general del torneo le permite a los Azules mantenerse, de forma algo imprevista, en los puestos de privilegio de la Zona B.
Un condimento extra de tensión para este cruce será la presencia del árbitro Luis Lobo Medina, quien llega al encuentro bajo la lupa tras haber sido denunciado recientemente por un presunto arreglo de partido.
Cómo ver en vivo Banfield vs. Tigre
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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