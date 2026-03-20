Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Tigre

banfield aldosivi

Por el lado del Matador, la contundencia exhibida en las victorias ante Racing y River parece haber quedado en el olvido. La reciente igualdad frente a Argentinos Juniors marcó el tercer empate consecutivo para los de Victoria, que ya encadenan cinco fechas sin conocer el triunfo. Pese a este bache futbolístico y la falta de victorias en la Zona Norte, la irregularidad general del torneo le permite a los Azules mantenerse, de forma algo imprevista, en los puestos de privilegio de la Zona B.