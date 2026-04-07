Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

El conjunto catalán atraviesa un gran presente en LaLiga, donde lidera con autoridad y ha logrado sacar una ventaja de siete puntos tras la reciente derrota del Real Madrid. Bajo la conducción de Hansi Flick, el equipo ha encontrado regularidad y solidez, aunque no está exento de preocupaciones, especialmente en el frente de ataque. La lesión de Raphinha, sufrida durante la última fecha FIFA con Brasil, dejó un hueco importante en el esquema ofensivo, que será cubierto por Marcus Rashford, quien intentará aportar desequilibrio por las bandas.