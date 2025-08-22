Libertaron a "Shishi", el creador de Al Ángulo TV: "Cuento todo, la pudro y vuelvo a caer"
El fundador del sitio que transmite partidos de fútbol fue excarcelado y reapareció en redes sociales, donde prometió contar los detalles.
"Shishi", fundador del sitio web y aplicativo “Al Angulo TV”, fue liberado este viernes luego que el pasado miércoles la Justicia de la provincia de Buenos Aires lo detuviera en su domicilio de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en un intento por luchar contra la piratería.
Durante el operativo, las autoridades secuestraron computadoras, celulares y otros dispositivos utilizados para retransmitir partidos de fútbol nacionales e internacionales, así como eventos deportivos de alto perfil, incluyendo la Fórmula 1. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro y contó con el apoyo de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) y de LaLiga de España.
Según el expediente, “Al Angulo TV” operaba con al menos 14 dominios espejo que replicaban los contenidos robados y, recientemente, había lanzado un aplicativo para Android, aumentando significativamente la cantidad de visualizaciones y consolidándose como uno de los principales canales de distribución pirata en el país, junto con Magis TV.
Tras 48 horas y muchas repercusiones, "Shishi" quedó libre. Fue excarcelado por el pedido de su abogado Fernando Madeo Facente.
La cuenta @AIAnguloTV reapareció este viernes con el clásico meme de Indio Solari, para dar a conocer que estaba de regreso. "Llego a casa, cuento todo, la pudro y vuelvo a caer, pero va a valer la pena", anunció.
La detención generó muchas repercusiones entre los seguidores de la plataforma que transmite partidos de fútbol, y que pese a la captura de “Shishi”, el mismo miércoles por la noche continuaba online.
Fueron varios los que recordaron el caso de Fútbol Libre. Hace poco más de un año, la Justicia bloqueó alrededor de 50 dominios web asociados a la plataforma conocida por transmitir eventos deportivos de manera gratuita pero en forma prohibida.
Esto sucedió el 10 de julio del 2024 pero 48 horas después aparecieron otras páginas, esta vez asociadas a un nuevo nombre: "Pelota Libre", convirtiéndose en tendencia enseguida.
En un puñado de días surgió el sitio "pelotalibre", con la misma gráfica e iguales funciones que Fútbol Libre, que también transmite partidos de fútbol. Desde entonces, ambas páginas se encuentran en línea.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario