Libertaron a "Shishi", el creador de Al Ángulo TV: "Cuento todo, la pudro y vuelvo a caer"

La detención generó muchas repercusiones entre los seguidores de la plataforma que transmite partidos de fútbol, y que pese a la captura de “Shishi”, el mismo miércoles por la noche continuaba online.

Fueron varios los que recordaron el caso de Fútbol Libre. Hace poco más de un año, la Justicia bloqueó alrededor de 50 dominios web asociados a la plataforma conocida por transmitir eventos deportivos de manera gratuita pero en forma prohibida.

Esto sucedió el 10 de julio del 2024 pero 48 horas después aparecieron otras páginas, esta vez asociadas a un nuevo nombre: "Pelota Libre", convirtiéndose en tendencia enseguida.

En un puñado de días surgió el sitio "pelotalibre", con la misma gráfica e iguales funciones que Fútbol Libre, que también transmite partidos de fútbol. Desde entonces, ambas páginas se encuentran en línea.