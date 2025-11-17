Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Huracán

El Globo, en cambio, llega golpeado por la dura caída ante Newell’s en Parque Patricios, resultado que lo dejó al borde de la eliminación y con escaso margen de error. Con 19 puntos, se ubica en el 12° lugar de la zona y sus posibilidades dependen de una combinación compleja. En la Anual suma 46 puntos, por lo que un triunfo no solo revitalizaría sus chances en el Clausura, sino que también podría depositarlo en zona de acceso a la Sudamericana, siempre y cuando se libere un cupo.