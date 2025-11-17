Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Huracán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barracas Central vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025.
Por la Zona A del Torneo Clausura 2025, Barracas Central y Huracán se enfrentan este lunes a las 17 en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en un encuentro que trasciende la lógica de una última fecha y se convierte en una verdadera batalla por la clasificación.
El equipo dirigido por Rubén Darío Insua se encuentra en una posición expectante, aunque su actualidad deportiva invita a la cautela. El Guapo figura en el sexto puesto con 22 unidades. A la par, se ubica noveno en la Tabla Anual, dentro del cupo para la Copa Sudamericana con 48 puntos, por lo que un triunfo como local no solo le asegura el pase a los octavos de final, sino que también lo dejará más cerca de confirmar su presencia en la próxima edición del certamen continental.
El Globo, en cambio, llega golpeado por la dura caída ante Newell’s en Parque Patricios, resultado que lo dejó al borde de la eliminación y con escaso margen de error. Con 19 puntos, se ubica en el 12° lugar de la zona y sus posibilidades dependen de una combinación compleja. En la Anual suma 46 puntos, por lo que un triunfo no solo revitalizaría sus chances en el Clausura, sino que también podría depositarlo en zona de acceso a la Sudamericana, siempre y cuando se libere un cupo.
Barracas Central vs. Huracán: probables formaciones
- Barracas Central: Marcelo Miño; Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Capraro; Siro Rosané, Dardo Miloc, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios; Javier Ruiz, Iván Tapia; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
- Huracán: Hernan Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pareyra, Nehuen Paz, Leandro Lescano; Leonel Pérez, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Matko Miljevic; Leonardo Sequeira y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Huracán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
