Con un Ángel Di María estelar, Rosario Central le ganó a Barracas y entró en zona de clasificación
El Canalla se impuso 2-0 en el Gigante de Arroyito con goles de Enzo Copetti y Ángel Di María. El equipo de Jorge Almirón alcanzó el quinto puesto de la zona B.
Rosario Central se hizo fuerte en el estadio Gigante de Arroyito y derrotó a Barracas Central por 2-0, en un duelo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. En una noche de fiesta para el público local, el astro Ángel Di María brilló con luz propia y fue la gran figura del encuentro.
La apertura del marcador llegó en el complemento a través del delantero Enzo Copetti, mientras que "Fideo" se encargó de sentenciar el triunfo sobre el final.
Los goles y el show de Ángel Di María
Tras un primer tiempo donde el local avisó con un tiro libre olímpico de Di María que el arquero Marcelo Miño logró desviar al córner, las emociones fuertes llegaron en la segunda etapa.
A los 13 minutos, y luego de un primer aviso del campeón del mundo que dio en el palo, se rompió el cero: un centro desde la banda izquierda le permitió a Enzo Copetti meter un cabezazo goleador que ingresó junto al poste izquierdo.
El broche de oro llegó a los 45 minutos. Luego de armar una pared en ataque, Di María quedó mano a mano por el sector derecho y definió con su sello: picó la pelota por encima del achique del arquero del "Guapo" para estampar el 2-0 definitivo.
Cómo quedan en la tabla y qué se les viene
Con esta victoria, el equipo conducido por Jorge Almirón trepó al quinto puesto de la zona B, sumando ocho unidades y metiéndose en los puestos de clasificación. Por su parte, Barracas Central no logra despegar y quedó relegado a la duodécima posición con cinco puntos.
En la próxima fecha, la agenda de ambos marca los siguientes compromisos:
-
Rosario Central: Recibirá a Talleres el próximo viernes 20 de febrero a las 22:15 horas.
Barracas Central: El elenco dirigido por Rubén Darío Insua buscará la recuperación cuando visite a Platense el 21 de febrero a partir de las 17:00 horas.
