Barracas Central vs. Tigre, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El presente del Guapo no es el esperado. Con apenas cinco puntos sobre 18 posibles, el equipo porteño atraviesa un inicio de campeonato con más dudas que certezas. Viene de caer 1-0 ante Platense en condición de visitante y acumula dos derrotas consecutivas que lo relegaron en la tabla. La falta de contundencia ofensiva y algunas desatenciones defensivas le han impedido consolidarse. En casa, sin embargo, intentará apoyarse en su gente para revertir la racha y dar un golpe ante uno de los protagonistas del grupo.