Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Tigre

Por su parte, la visita también llega invicto en el Clausura, aunque su presente tiene matices. Si bien el equipo de Diego Dabove no perdió en sus últimas seis presentaciones, los empates consecutivos frente a Defensa y Justicia, Newell’s y Barracas Central le impidieron dar el salto definitivo en la tabla. Esos resultados, además, achicaron su margen frente a los rivales directos y pusieron en riesgo su clasificación a los octavos de final.