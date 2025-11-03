Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Tigre
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Belgrano vs. Tigre por el Torneo Clausura 2025.
Por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025, Belgrano y Tigre se enfrentarán este lunes desde las 21:15 en el Estadio Julio César Villagra, en Córdoba. Será un duelo determinante para ambos equipos, que llegan con objetivos claros y el deseo de asegurar su lugar en la próxima fase.
El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski vivió días intensos tras la caída ante Argentinos Juniors por 2 a 1 en semifinales de la Copa Argentina, un encuentro que lo tuvo en ventaja y terminó torcido por un penal discutido. En el torneo local, sostiene un invicto de seis fechas y su objetivo inmediato es consolidarse entre los clasificados.
Por su parte, la visita también llega invicto en el Clausura, aunque su presente tiene matices. Si bien el equipo de Diego Dabove no perdió en sus últimas seis presentaciones, los empates consecutivos frente a Defensa y Justicia, Newell’s y Barracas Central le impidieron dar el salto definitivo en la tabla. Esos resultados, además, achicaron su margen frente a los rivales directos y pusieron en riesgo su clasificación a los octavos de final.
Belgrano vs. Tigre: probables formaciones
- Belgrano: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ricardo Zielisnki.
- Tigre: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Dabove.
Cómo ver en vivo Belgrano vs. Tigre
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
