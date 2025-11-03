Belgrano vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski vivió días intensos tras la caída ante Argentinos Juniors por 2 a 1 en semifinales de la Copa Argentina, un encuentro que lo tuvo en ventaja y terminó torcido por un penal discutido. La derrota caló hondo en el ánimo del plantel, pero el entrenador confía en que el regreso al Gigante de Alberdi será el impulso necesario para levantar la cabeza. En el torneo local, sostiene un invicto de seis fechas y su objetivo inmediato es consolidarse entre los clasificados, aprovechando la solidez que mostró en casa y la conexión con su público.