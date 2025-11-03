Belgrano vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Pirata quiere hacer valer su localía tras la eliminación en la Copa Argentina, mientras que el Matador llega invicto y con la mira puesta en la Sudamericana.
Belgrano y Tigre se enfrentarán este lunes desde las 21:15 en el Estadio Julio César Villagra, en Córdoba, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025. Será un duelo determinante para ambos equipos, que llegan con objetivos claros y el deseo de asegurar su lugar en la próxima fase. El Pirata, golpeado por la reciente eliminación en Copa Argentina, intentará dejar atrás la frustración y reencontrarse con su mejor versión, mientras que el Matador quiere seguir en carrera hacia los playoffs y sostener su posición en la tabla anual que lo acerca a la Copa Sudamericana 2026.
El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski vivió días intensos tras la caída ante Argentinos Juniors por 2 a 1 en semifinales de la Copa Argentina, un encuentro que lo tuvo en ventaja y terminó torcido por un penal discutido. La derrota caló hondo en el ánimo del plantel, pero el entrenador confía en que el regreso al Gigante de Alberdi será el impulso necesario para levantar la cabeza. En el torneo local, sostiene un invicto de seis fechas y su objetivo inmediato es consolidarse entre los clasificados, aprovechando la solidez que mostró en casa y la conexión con su público.
Por su parte, la visita también llega invicto en el Clausura, aunque su presente tiene matices. Si bien el equipo de Diego Dabove no perdió en sus últimas seis presentaciones, los empates consecutivos frente a Defensa y Justicia, Newell’s y Barracas Central le impidieron dar el salto definitivo en la tabla. Esos resultados, además, achicaron su margen frente a los rivales directos y pusieron en riesgo su clasificación a los octavos de final. El entrenador buscará un triunfo que renueve la confianza y, al mismo tiempo, le permita seguir firme en la pelea por un cupo internacional.
El duelo promete ser intenso: el local intentará imponer su ritmo desde el inicio, apoyado en la presión alta y en la capacidad de Ignacio Russo para desequilibrar en ataque, mientras la visita apelará a su juego ordenado y a la tenencia como arma principal. Ambos saben que un traspié puede ser costoso en un torneo tan parejo. En Córdoba, se enfrentarán dos equipos con la ilusión intacta y la urgencia compartida de ganar para acercarse al gran objetivo del semestre.
Belgrano vs. Tigre: probables formaciones
- Belgrano: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ricardo Zielisnki.
- Tigre: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Dabove.
Belgrano vs. Tigre: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: ESPN Premium.
