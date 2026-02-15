Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Platense por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Platense por el Torneo Apertura.
Este domingo a las 19:30, la Bombonera será el escenario de un duelo de contrastes por la quinta fecha del Apertura 2026. El Boca de Claudio Úbeda necesita lamerse las heridas, mientras que el Calamar llega en uno de los momentos más dulces de su historia moderna.
El Xeneize atraviesa una crisis de identidad fuera de casa que quedó expuesta tras la pálida imagen dejada en Liniers ante Vélez. Sin embargo, los números cuentan otra historia cuando juega ante su gente: se mantiene invicto como local, condición que será vital para afrontar la seguidilla de tres partidos consecutivos en casa que inicia este domingo.
El equipo de Vicente López vive un 2026 de ensueño gracias a su histórica participación en la Copa Libertadores. Pese a la reciente caída ante Independiente, su presente es envidiable: 5° lugar con 7 unidades (triunfos ante Instituto y Talleres, empate con Unión).
Además, viene de sellar su pase a los 16avos de final de la Copa Argentina tras una sufrida clasificación ante Argentino de Monte Maíz. La cuenta pendiente: romper el "maleficio" de La Bombonera, un estadio que se le ha negado sistemáticamente desde su regreso a Primera División.
Formaciones del encuentro
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda. DT: Claudio Úbeda.
Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
Cómo ver en vivo Boca vs. Platense
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
