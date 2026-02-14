Aseguran que Boca hizo una oferta por Adam Bareiro

Boca tenía todo acordado con Estudiantes de La Plata para cerrar la incorporación del colombiano Edwuin Cetré, uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino. Sin embargo, todo se congeló de la noche a la mañana tras unos estudios médicos.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el "Xeneize" iba a desembolsar alrededor de 5 millones de dólares, una propuesta que había sido aceptada por Estudiantes.

No obstante, la revisión médica reveló una lesión en el colombiano que llevó a Boca a desistir, al menos momentáneamente, de su incorporación.

Los estudios indicaron que la lesión estaría relacionada con una cicatriz de una operación de meniscos que Cetré tuvo en 2018, cuando jugaba para el Santos Laguna en México.

Tras conocer esta situación, y aunque Estudiantes sostiene que no representa un riesgo a nivel profesional para el jugador, Boca optó por modificar las condiciones y ofrecer un préstamo con cargo y opción de compra por el monto acordado.

Mientras la llegada de Cetré a Boca parece estar prácticamente caída, el Athletico Paranaense de Brasil, que inicialmente había dado marcha atrás por la misma lesión, ha reanudado las negociaciones para fichar al colombiano, quien se ha convertido en uno de los protagonistas de las mayores novelas de este mercado de pases.

Esta negociación fallida para Cetré sería el segundo revés que enfrenta Boca en sus intentos de fichajes en los últimos meses, ya que también fracasó en la incorporación del colombiano Marino Hinestroza.

En este mercado de pases, Boca solo ha logrado cerrar dos refuerzos: el mediocampista Santiago Ascacíbar y el delantero paraguayo Ángel Romero.