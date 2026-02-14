Aseguran que Boca hizo una oferta por Adam Bareiro
El Xeneize quiere contar con los servicios del ex River y San Lorenzo, actualmente en el fútbol brasileño.
Boca Juniors empezó a gestionar la incorporación de Adam Bareiro para la temporada 2026. El Xeneize está interesado en el futbolista paraguayo y envió una primera propuesta formal a Fortaleza, según reveló el periodista César Luis Merlo. El club analizará la oferta después del partido de hoy (semifinales del Estadual Cearense vs. Ferroviario a las 21:30).
A mediados de 2025, Fortaleza compró la mitad del pase de Bareiro en 1.8 millones, con opción de adquirir otro 20% si se cumplían objetivos. Finalmente, esa cláusula no se activó y es por eso que el club de Núñez mantiene su porcentaje.
Adam Bareiro es del gusto de Juan Román Riquelme, quien en 2024 había elogiado al entonces atacante de San Lorenzo de Almagro. “Compite todo el tiempo contra quien sea, juega por Copa Argentina, compite y se pelea con el defensor del otro equipo. A los tres días juega contra Huracán y también compite, me gustan los jugadores que hacen eso”, expresó a TyC Sports.
Bareiro acumula tres goles en siete encuentros disputados en el Campeonato Cearense. El club tomará una decisión luego del encuentro de semifinales ante Ferroviário, que se llevará a cabo durante la tarde de este sábado. Cabe destacar que, para que la operación se concrete, la directiva de River deberá dar el OK.
La llegada de Cetré a Boca se complica por una lesión en su rodilla
Boca tenía todo acordado con Estudiantes de La Plata para cerrar la incorporación del colombiano Edwuin Cetré, uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino. Sin embargo, todo se congeló de la noche a la mañana tras unos estudios médicos.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el "Xeneize" iba a desembolsar alrededor de 5 millones de dólares, una propuesta que había sido aceptada por Estudiantes.
No obstante, la revisión médica reveló una lesión en el colombiano que llevó a Boca a desistir, al menos momentáneamente, de su incorporación.
Los estudios indicaron que la lesión estaría relacionada con una cicatriz de una operación de meniscos que Cetré tuvo en 2018, cuando jugaba para el Santos Laguna en México.
Tras conocer esta situación, y aunque Estudiantes sostiene que no representa un riesgo a nivel profesional para el jugador, Boca optó por modificar las condiciones y ofrecer un préstamo con cargo y opción de compra por el monto acordado.
Mientras la llegada de Cetré a Boca parece estar prácticamente caída, el Athletico Paranaense de Brasil, que inicialmente había dado marcha atrás por la misma lesión, ha reanudado las negociaciones para fichar al colombiano, quien se ha convertido en uno de los protagonistas de las mayores novelas de este mercado de pases.
Esta negociación fallida para Cetré sería el segundo revés que enfrenta Boca en sus intentos de fichajes en los últimos meses, ya que también fracasó en la incorporación del colombiano Marino Hinestroza.
En este mercado de pases, Boca solo ha logrado cerrar dos refuerzos: el mediocampista Santiago Ascacíbar y el delantero paraguayo Ángel Romero.
