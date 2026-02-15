"El caballero de los Siete Reinos": a qué hora estrena el quinto episodio en HBO Max

México y Centroamérica: 9:00 p.m.

Colombia, Perú y Ecuador: 10:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 11:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 00:00 a.m. (lunes 16 de febrero).

España: 4:00 a.m. (lunes 16 de febrero).

El núcleo narrativo de este episodio se centrará en el esperado Juicio de Siete en Ashford Meadow. En esta instancia crítica, Dunk deberá comandar a un grupo heterogéneo —donde destacan figuras como el Príncipe Baelor Targaryen y Ser Raymun Fossoway— con el objetivo de validar su inocencia ante los representantes de la corona.

La trama no solo se limitará a la acción en el campo de batalla. Con una duración estimada de poco más de 30 minutos, el capítulo intercalará la crudeza del enfrentamiento con reveladores flashbacks de Lecho de Pulgas. Estas regresiones permitirán conocer los orígenes de Dunk como huérfano y su vínculo fundamental con Ser Arlan de Pennytree. Al medirse contra oponentes temibles como Aerion y el Príncipe Maekar, la serie explorará el contraste entre la supervivencia callejera y los ideales de la caballería, preparando el terreno para lo que será un cierre de temporada épico.