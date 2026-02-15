"El caballero de los Siete Reinos": a qué hora estrena el quinto episodio en HBO Max
La primera temporada del spin off de "Game of thrones" está por llegar a su final con el estreno de un nuevo episodio. Conocé el horario.
El universo de Poniente continúa expandiéndose y los seguidores de la obra de George R.R. Martin tienen una cita impostergable este domingo 15 de febrero. La plataforma HBO Max se prepara para lanzar el quinto capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos", la precuela que ha logrado capturar la atención del público al alejarse de las intrigas palaciegas de House of the Dragon para enfocarse en una narrativa más terrenal y caballeresca.
Ambientada aproximadamente 90 años antes de los eventos protagonizados por los Stark y los Lannister en la serie original, esta producción sigue las andanzas de Dunk y Egg. La propuesta busca devolver a los espectadores a una visión más cruda y humana de Westeros, donde el honor de un caballero errante y la lealtad de su joven escudero son los verdaderos protagonistas.
Para asegurar que el impacto sea simultáneo en todo el planeta, HBO ha coordinado el lanzamiento para las 10:00 p.m. (ET). Esta decisión logística implica que, mientras en Norteamérica y parte de Latinoamérica el estreno ocurrirá durante la noche del domingo, en otras regiones los fanáticos deberán esperar hasta las primeras horas del lunes.
A continuación, el cronograma detallado para seguir "In the Name of the Mother", el título de esta quinta entrega:
-
México y Centroamérica: 9:00 p.m.
Colombia, Perú y Ecuador: 10:00 p.m.
Venezuela y Bolivia: 11:00 p.m.
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 00:00 a.m. (lunes 16 de febrero).
España: 4:00 a.m. (lunes 16 de febrero).
El núcleo narrativo de este episodio se centrará en el esperado Juicio de Siete en Ashford Meadow. En esta instancia crítica, Dunk deberá comandar a un grupo heterogéneo —donde destacan figuras como el Príncipe Baelor Targaryen y Ser Raymun Fossoway— con el objetivo de validar su inocencia ante los representantes de la corona.
La trama no solo se limitará a la acción en el campo de batalla. Con una duración estimada de poco más de 30 minutos, el capítulo intercalará la crudeza del enfrentamiento con reveladores flashbacks de Lecho de Pulgas. Estas regresiones permitirán conocer los orígenes de Dunk como huérfano y su vínculo fundamental con Ser Arlan de Pennytree. Al medirse contra oponentes temibles como Aerion y el Príncipe Maekar, la serie explorará el contraste entre la supervivencia callejera y los ideales de la caballería, preparando el terreno para lo que será un cierre de temporada épico.
