La inesperada respuesta de Luka Dončić al elegir entre River y Boca

Luka Donic y su elección entre River y Boca

Ligado al deporte argentino por su relación con Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Andrés Nocioni durante su etapa en el básquet europeo, Donicic fue consultado por la prensa internacional, teniendo en cuenta que en otras ocasiones se declaró fanático del fútbol. Sin rodeos y evitando cualquier polémica, el esloveno decidió no inclinarse por River ni por Boca y eligió a Real Madrid, club al que apoya habitualmente en sus redes sociales.