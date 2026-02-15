La inesperada respuesta de Luka Dončić al elegir entre River y Boca
El deportista fue consultado en el Media Day del All-Star Game 2026 sobre los equipos argentinos y sorprendió con su elección.
Luka Doncic volvió a demostrar su vínculo con el fútbol, pero esta vez generó sorpresa al ser consultado sobre River y Boca. En el Media Day del All-Star Game 2026 de la NBA, el base esloveno de Los Angeles Lakers debió elegir entre los dos clubes más populares del fútbol argentino y su respuesta no pasó inadvertida.
A lo largo de los años, distintas figuras internacionales ajenas al fútbol argentino manifestaron simpatía por el Xeneize o el Millonario. En las últimas semanas, por ejemplo, el actor Willem Dafoe estuvo en La Bombonera y el tenista Matteo Berrettini visitó el estadio Monumental.
Luka Donic y su elección entre River y Boca
Ligado al deporte argentino por su relación con Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Andrés Nocioni durante su etapa en el básquet europeo, Donicic fue consultado por la prensa internacional, teniendo en cuenta que en otras ocasiones se declaró fanático del fútbol. Sin rodeos y evitando cualquier polémica, el esloveno decidió no inclinarse por River ni por Boca y eligió a Real Madrid, club al que apoya habitualmente en sus redes sociales.
La elección no resulta extraña si se tiene en cuenta su historia con la Casa Blanca. Con el conjunto español fue campeón de la Euroliga en 2018, ganó la Copa Intercontinental en 2015, conquistó tres Ligas ACB (2015, 2016 y 2018) y celebró dos Copas del Rey (2016 y 2017), antes de dar el salto definitivo a la NBA.
¿Cuándo se disputa el All-Star Game 2026?
La edición 2026 del All-Star Game tendrá lugar este domingo 15 de febrero de 2026 en el Intuit Dome de Inglewood, California, donde Los Angeles Clippers hacen de local. Dicho escenario albergará el Juego de las Estrellas por tercera vez en su historia, y será televisado a nivel nacional por la NBC.
