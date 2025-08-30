Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Estudiantes

estudiantes

Formaciones de Central Córdoba vs. Estudiantes

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Yuri Casermeiro, Gonzalo Trindade; Diego Barrera, Fernando Juárez, Iván Gómez, Matías Vera y Franco Alfonso; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Estudiantes: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Eduardo Domínguez.

Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Estudiantes

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.