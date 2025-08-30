Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Estudiantes
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2025.
Este sábado, a las 17, el estadio Alfredo Terrera se vestirá de gala para un enfrentamiento de alto voltaje por el Torneo Clausura 2025. Central Córdoba recibe a Estudiantes en un partido que podría redefinir la cima de la Zona A. El invicto conjunto santiagueño, ubicado en la tercera posición, aspira a arrebatarle el liderazgo al equipo platense. Por su parte, el "Pincha" buscará la victoria para consolidar su liderazgo y asegurar un lugar en la Copa Sudamericana.
El equipo de Omar de Felippe llega a este encuentro con sed de revancha. A pesar del doloroso final de su aventura internacional, tras caer por penales ante Lanús en la Copa Sudamericana, el "Ferroviario" ha demostrado una notable fortaleza mental en el torneo local. Vienen de una impresionante goleada 3-0 a Belgrano en Córdoba, con goles de Gastón Verón y un doblete de Diego Barrera, un resultado que los catapultó al tercer puesto y les permitió mantener su racha invicta en el Clausura.
El equipo platense, dirigido por Eduardo Domínguez, atraviesa un momento inmejorable. No solo están en los cuartos de final de la Copa Libertadores, sino que también se consolidaron como líderes de la Zona A tras su reciente triunfo 1-0 sobre Aldosivi.
Parece que el "Pincha" ha recuperado el nivel que lo llevó a conquistar la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones la temporada pasada. Tras un inicio de semestre irregular, el equipo ha encontrado su ritmo, con solo una derrota en sus últimos siete partidos y cinco victorias, lo que los ha puesto a las puertas de la clasificación a la Sudamericana y los deja en una posición inmejorable para este crucial duelo.
Formaciones de Central Córdoba vs. Estudiantes
Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Yuri Casermeiro, Gonzalo Trindade; Diego Barrera, Fernando Juárez, Iván Gómez, Matías Vera y Franco Alfonso; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Estudiantes: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Eduardo Domínguez.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario