"Ignorante de m...": el tremendo cruce de un entrenador con un periodista en Perú

Cuando el periodista reconoció que nunca había concurrido a una práctica, el técnico volvió a cuestionarlo: “¿Cómo que nunca? Usted no ha ido nunca. No ha visto un solo entrenamiento de mi equipo. Habla usted desde la ignorancia. No me falte el respeto”.

El cruce terminó con insultos y tuvieron que separarlos

Lejos de encontrar una salida al conflicto, el intercambio fue subiendo de tono. Rabanal insistió con la invitación para que el periodista conociera el trabajo del plantel y terminó lanzándole un insulto: “No me esté levantando la voz. Ignorante de mierda”.

El cronista tampoco se quedó callado y respondió: “Usted será un ignorante”, mientras el entrenador se retiraba de la conferencia de prensa. Sin embargo, el episodio no terminó allí. Según se observa y escucha en el video difundido en redes sociales, Rabanal se acercó al periodista y otras personas tuvieron que intervenir para separarlos y pedirles que se tranquilizaran.