"Ignorante de m...": el tremendo cruce de un entrenador con un periodista en Perú
El entrenador de Cusco FC perdió la paciencia después de la derrota ante Sport Boys y protagonizó un tenso cruce en plena conferencia de prensa.
La caída de Cusco FC por 1-0 frente a Sport Boys, como local y por la fecha 15 de la Liga 1 de Perú, dejó algo más que preocupación por el resultado. Después del encuentro, el entrenador español Javier Rabanal protagonizó un fuerte enfrentamiento con un periodista que cuestionó el trabajo semanal del equipo y el rendimiento de sus delanteros.
El presente del conjunto cusqueño atraviesa un momento irregular. Si bien ocupa el quinto puesto de la tabla anual y tiene posibilidades de conseguir una clasificación a la Copa Sudamericana 2027, perdió tres de sus últimos cinco partidos y marcha décimo en el Clausura. En ese contexto, una consulta sobre los entrenamientos y las tareas ofensivas del plantel provocó la reacción del técnico.
El enojo de Javier Rabanal tras la derrota de Cusco FC
El intercambio comenzó cuando el cronista cuestionó la producción de los atacantes que ingresaron durante el partido y le preguntó a Rabanal qué ejercicios realizaba durante la semana para mejorar la ofensiva. “¿Cuál es el trabajo que hace usted en la semana? No he visto mucho patear de afuera. Una, dos o tres veces. ¿Qué trabajo táctico emplea usted?”, fue la consulta.
El entrenador respondió con dureza y apuntó directamente contra el periodista: “El trabajo mío es que usted vea el fútbol con los ojos abiertos. Ese es mi trabajo, usted ve el fútbol con los ojos cerrados. Sea respetuoso cuando hace las preguntas”. La discusión continuó cuando Rabanal mencionó el complejo deportivo de Oropesa, donde entrena el equipo, e invitó al cronista a presenciar las prácticas.
La respuesta del entrenador al periodista
“Vaya usted a Oropesa. Oropesa tiene la puerta abierta y usted puede ir a ver el trabajo semanal. Usted no lo ha visto ni una vez en Oropesa. No ha visto un entrenamiento del equipo”, le recriminó.
Cuando el periodista reconoció que nunca había concurrido a una práctica, el técnico volvió a cuestionarlo: “¿Cómo que nunca? Usted no ha ido nunca. No ha visto un solo entrenamiento de mi equipo. Habla usted desde la ignorancia. No me falte el respeto”.
El cruce terminó con insultos y tuvieron que separarlos
Lejos de encontrar una salida al conflicto, el intercambio fue subiendo de tono. Rabanal insistió con la invitación para que el periodista conociera el trabajo del plantel y terminó lanzándole un insulto: “No me esté levantando la voz. Ignorante de mierda”.
El cronista tampoco se quedó callado y respondió: “Usted será un ignorante”, mientras el entrenador se retiraba de la conferencia de prensa. Sin embargo, el episodio no terminó allí. Según se observa y escucha en el video difundido en redes sociales, Rabanal se acercó al periodista y otras personas tuvieron que intervenir para separarlos y pedirles que se tranquilizaran.
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