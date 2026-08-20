Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Corinthians vs. Rosario Central por Copa Libertadores
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Corinthians vs. Rosario Central por Copa Libertadores.
Rosario Central visita a Corinthians este jueves a las 21:30 en el estadio Neo Química Arena por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras la igualdad sin goles en Rosario, el equipo rosarino necesita un triunfo en territorio paulista para meterse entre los ocho mejores del continente.
El conjunto conducido por Jorge Almirón llega con el impulso de su reciente victoria 1-0 ante Barracas Central por el Torneo Clausura. Además, arrastra una sólida campaña internacional: avanzó como segundo del Grupo H con 13 puntos y apenas un gol en contra en seis presentaciones.
Si logra clasificar en San Pablo, el "Canalla" volverá a disputar los cuartos de final del torneo continental tras una década de ausencia, instancia que alcanzó por última vez en 2016. El vencedor de este cruce se medirá en la siguiente ronda ante el ganador de la llave entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica.
Formaciones de Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores
- Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Raniele, Alex Menezes, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César, Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Cómo ver en vivo Corinthians vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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