Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Unión

Tras dos empates consecutivos, Unión buscará volver al triunfo en su visita a Florencio Varela. Pese a sumar 2 de los últimos 6 puntos, el Tatengue está 3° en la Zona A con 16 unidades, producto de 4 triunfos, 4 empates y solo 2 derrotas. Julián Palacios y Marcelo Estigarribia están con molestías y serán evaluados por Leonardo Madelón de cara a este cruce. Por otro lado, se confirmó que se medirá ante Agropecuario, el lunes 30/03 a las 21.15 en el Coloso Marcelo Bielsa, por los 32avos de final de la Copa Argentina.