Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Unión
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. Unión por el Torneo Apertura.
En el estadio Norberto Tito Tomaghello, Defensa y Justicia recibirá a Unión este sábado, desde las 17.45, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El Halcón viene de golear 5-2 a San Lorenzo de visitante y buscará estirar su invicto ante el Tatengue, que también es uno de los animadores de la Zona A.
Defensa y Justicia viene de una actuación para el recuerdo, luego de la goleada 5-2 ante San Lorenzo en el Bidegain, con goles de Elías Pereyra, Juan Gutiérrez, Aaron Molinas (p), Agustín Hausch y David Barbona. Los dirigidos por Mariano Soso acumulan 16 puntos y buscará sumar de a tres ante su gente, algo que todavía no pudo conseguir. El Halcón debutará en la Copa Argentina el miércoles 1 de abril a las 19.00, ante Chaco For Ever.
Tras dos empates consecutivos, Unión buscará volver al triunfo en su visita a Florencio Varela. Pese a sumar 2 de los últimos 6 puntos, el Tatengue está 3° en la Zona A con 16 unidades, producto de 4 triunfos, 4 empates y solo 2 derrotas. Julián Palacios y Marcelo Estigarribia están con molestías y serán evaluados por Leonardo Madelón de cara a este cruce. Por otro lado, se confirmó que se medirá ante Agropecuario, el lunes 30/03 a las 21.15 en el Coloso Marcelo Bielsa, por los 32avos de final de la Copa Argentina.
Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Unión
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario