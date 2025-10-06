Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Vélez
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Riestra vs. Vélez por el Torneo Clausura 2025.
Por la 11ª fecha del Torneo Clausura 2025, Deportivo Riestra se medirá este lunes con Vélez desde las 19:00 en el Estadio Guillermo Laza, en un duelo clave por la Zona B.
El triunfo histórico en el Monumental frente a River (2-1), con goles de Antony Alonso y Pedro Ramírez, consolidó el fenómeno Malevo. Ese resultado no solo extendió su invicto a seis partidos, sino que además lo dejó en lo más alto de la Zona B con 24 puntos. El Malevo no pierde en su estadio desde hace 25 encuentros.
Vélez, por su parte, también llega en buena forma. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto venció a Atlético Tucumán, lo que le permitió escalar al segundo puesto delgrupo con 23 puntos.
Deportivo Riestra vs. Vélez: probables formaciones
- Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.
- Vélez: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Vélez
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
