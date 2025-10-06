Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Vélez

El triunfo histórico en el Monumental frente a River (2-1), con goles de Antony Alonso y Pedro Ramírez, consolidó el fenómeno Malevo. Ese resultado no solo extendió su invicto a seis partidos, sino que además lo dejó en lo más alto de la Zona B con 24 puntos. El Malevo no pierde en su estadio desde hace 25 encuentros.