Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores.
Flamengo recibe a Estudiantes de La Plata este jueves, desde las 21.30, en el Maracaná de Río de Janeiro, en el duelo que define el segundo finalista de la Copa Libertadores. El encuentro será transmitido por Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium y tendrá como árbitro principal al uruguayo Gustavo Tejera, mientras que Antonio García estará a cargo del VAR.
El "Mengão" llega en un buen momento a la revancha, luego de vencer 3-0 a Bahía como visitante por la fecha 31 del Brasileirão. Con ese resultado, el equipo dirigido por Leonardo Jardim alcanzó los 67 puntos y recuperó el liderazgo del campeonato, con una unidad de ventaja sobre Palmeiras.
Por su parte, el "Pincha" viene de caer por 2-1 ante San Lorenzo por la fecha 13 del Torneo Clausura, resultado que lo dejó en el décimo puesto de la Zona A con 14 unidades. En ese contexto, Estudiantes intentará dar el golpe en Brasil y avanzar a la final de la Libertadores luego de 17 años.
Formaciones de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores
- Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Leonardo Jardim.
- Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Flamengo vs. Estudiantes de La Plata
La televisación estará a cargo de Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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