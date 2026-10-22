Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores

Flamengo recibe a Estudiantes de La Plata este jueves, desde las 21.30, en el Maracaná de Río de Janeiro, en el duelo que define el segundo finalista de la Copa Libertadores. El encuentro será transmitido por Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium y tendrá como árbitro principal al uruguayo Gustavo Tejera, mientras que Antonio García estará a cargo del VAR.