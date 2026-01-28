Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes de La Plata vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes de La Plata vs. Boca por el Torneo Apertura.
El campeón defensor Estudiantes y el Boca que inició con victoria el certamen chocan este miércoles en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Pablo Echavarría Se podrá ver por ESPN Premium.
Tras las cuestionamientos a la gestión de Juan Román Riquelme por la falta de incorporaciones, Boca sacudió el mercado con los arribos de Ángel Romero y Santiago Ascacíbar, aunque para visitar La Plata el equipo de Claudio Úbeda mantendrá la base que venció a Riestra.
Estudiantes, el campeón defensor, llega tras igualar ante Independiente pero afronta un panorama complejo por la partida de su referente, el "Ruso" Ascacíbar, justamente al Xeneize. Eduardo Domínguez rearmará la mitad de cancha con Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y la presencia de Cristian Medina, cumpliendo con la "ley del ex".
Formaciones de Estudiantes vs. Boca por el Torneo Apertura 2026
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Boca
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
