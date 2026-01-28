Tras su polémica salida, Santiago Ascacíbar dijo presente en la cancha de Estudiantes: cómo lo recibieron

En la noche del cruce entre Estudiantes y Boca, Ascacíbar dijo presente en el estadio UNO, el mismo que fue su casa hasta hace muy poco. Lejos del campo de juego, siguió el partido desde una ubicación interna, distendido, compartiendo mates y empanadas con otros futbolistas que no fueron de la partida, como Miguel Merentiel, Camilo Rey Domenech y Lucas Janson.