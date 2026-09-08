Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Real Madrid vs. Inter
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Inter por Champions League.
Real Madrid e Inter de Milán, con Lautaro Martínez, se miden este martes a partir de las 16:00 en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de una nueva jornada de la UEFA Champions League 2026-2027.
Los fanáticos que deseen seguir las alternativas del trascendental duelo europeo podrán sintonizar las diferentes alternativas de transmisión en directo, tanto a través de la televisión por cable como mediante las diversas plataformas de streaming online habilitadas para el evento.
De esta manera, el partido estará disponible desde el canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+.
Será el retorno a la Liga de Campeones dirigiendo al equipo merengue de José Mourinho, que trece años después de su salida en 2013 del Bernabéu, regresa con la misión de ganar títulos y la vista puesta en la "Orejona".
Enfrente, el argentino Lautaro Martínez comandando al conjunto italiano que buscará una nueva final del certamen continental que le fue esquivo en 2023 y 2025.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Inter
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO; y por la plataforma de streaming Disney+.
En qué número está ESPN en cada cable:
- Flow (Personal): Canal 103 (SD) y Canal 1023 (HD) / ESPN 2 en el 102.
- Telecentro: Canal 104 (SD) y Canal 1009 / 1012 (HD).
- DirecTV: Canal 621 (SD) y Canal 1621 (HD).
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