Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. River
Conocé las opciones para seguir online y por internet el duelo entre el Pincha y el Millonario, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.
Estudiantes y River se enfrentan desde las 19 de este sábado en el Estadio Uno, por la octava fecha del Torneo Clausura. Ambos con varios cambios para no arriesgar de cara al trascendental compromiso que tienen entresemana, el partido que dirigirá Nicolás Ramírez en La Plata contará con varios suplentes.
River arriba a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganarle 2-0 a San Martín de San Juan en la última fecha, lo que le permitió mantenerse puntero en la Zona B con 15 puntos.
Los dirigidos por Marcelo Gallardo siguen con chances en los tres frentes, ya que también están en los cuartos de final tanto de la Copa Argentina como de la Copa Libertadores, instancias a las que accedió gracias a su arquero Franco Armani, quien se lució en los penales contra Unión de Santa Fe y Libertad de Paraguay.
Estudiantes de La Plata, por su parte, viene de caer en la última fecha frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que lo hizo caer hasta la sexta posición, aunque tiene unos importantes 12 puntos que lo mantienen a la expectativa.
En lo que respecta a la Copa Libertadores, los dirigidos por Eduardo Domínguez también están entre los ocho mejores.
Este será el último partido para ambos equipos antes de sus durísimos encuentros de ida correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores. River recibirá el miércoles a Palmeiras de Brasil, mientras que Estudiantes visitará el jueves al Flamengo en El Maracaná.
Las probables formaciones de River y Estudiantes
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Iván Gómez; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondaraín, Cristian Medina, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
