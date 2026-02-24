Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia (M) vs. Independiente
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia (M) vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026
Por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Independiente se medirán este martes a las 22 en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Ambos llegan con necesidades diferentes pero urgentes.
El conjunto mendocino atraviesa un tramo complicado. Luego de un inicio alentador en 2026, encadenó dos derrotas consecutivas: 2-1 ante Talleres en Córdoba y 1-0 frente a Gimnasia de La Plata como local.
Independiente, en tanto, tuvo un arranque prometedor. Comenzó con tres empates ante Estudiantes, Newell’s y Vélez, y luego hilvanó dos victorias que entusiasmaron a su gente: 1-0 sobre Platense en Vicente López y 2-0 frente a Lanús en Avellaneda. Sin embargo, en Mendoza sufrió su primer traspié al caer 3-2 ante Independiente Rivadavia
El choque en el Legrotaglie promete intensidad. El local necesita hacerse fuerte ante su público para escapar del fondo, mientras que la visita quiere demostrar que la caída anterior fue apenas un tropiezo en un camino que apunta a la parte alta de la tabla.
Formaciones de Gimnasia (M) vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026
- Gimnasia (M): César Rigamonti; Franco Saavedra, Diego Mondino, Imanol González, Luciano Paredes; Julián Ceballos, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni, Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.
- Independiente: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros.
Cómo ver en vivo Gimnasia (M) vs. Independiente
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
