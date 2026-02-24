Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia (M) vs. Independiente

Independiente, en tanto, tuvo un arranque prometedor. Comenzó con tres empates ante Estudiantes, Newell’s y Vélez, y luego hilvanó dos victorias que entusiasmaron a su gente: 1-0 sobre Platense en Vicente López y 2-0 frente a Lanús en Avellaneda. Sin embargo, en Mendoza sufrió su primer traspié al caer 3-2 ante Independiente Rivadavia