Gimnasia (M) vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Rojo intentará dejar atrás su primera caída en el torneo cuando visite al Lobo mendocino, que necesita puntos para sostener la categoría.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Independiente se medirán este martes a las 22 por la séptima jornada de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El escenario será el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie y ambos llegan con necesidades diferentes pero urgentes.
El conjunto mendocino atraviesa un tramo complicado. Luego de un inicio alentador en 2026, encadenó dos derrotas consecutivas: 2-1 ante Talleres en Córdoba y 1-0 frente a Gimnasia de La Plata como local. Además de la falta de resultados, el entrenador ha debido lidiar con varias lesiones que impiden repetir una formación estable. El objetivo central del Lobo es sumar para sostener la categoría, por lo que cada partido en casa adquiere un valor determinante.
Independiente, en tanto, tuvo un arranque prometedor en el Apertura. Comenzó con tres empates ante Estudiantes, Newell’s y Vélez, y luego hilvanó dos victorias que entusiasmaron a su gente: 1-0 sobre Platense en Vicente López y 2-0 frente a Lanús en Avellaneda. Sin embargo, en Mendoza sufrió su primer traspié al caer 3-2 ante Independiente Rivadavia en un encuentro cambiante, en el que contó con oportunidades para llevarse algo más.
El equipo de Avellaneda pretende rescatar, como mínimo, tres de los seis puntos que fue a buscar en esta gira. La intención es no perder pisada en la pelea por los puestos de arriba y recuperar la solidez mostrada en las primeras fechas.
Como noticia positiva, el Rojo sumó un refuerzo en las últimas horas: el extremo chileno Maximiliano Gutiérrez fue presentado oficialmente. Llega a préstamo por un año desde Huachipato, sin cargo y con una obligación de compra de dos millones de dólares por el 50 por ciento del pase, a ejecutarse en enero de 2027.
El choque en el Legrotaglie promete intensidad. El local necesita hacerse fuerte ante su público para escapar del fondo, mientras que la visita quiere demostrar que la caída anterior fue apenas un tropiezo en un camino que apunta a la parte alta de la tabla.
Gimnasia (M) vs. Independiente: probables formaciones
- Gimnasia (M): César Rigamonti; Franco Saavedra, Diego Mondino, Imanol González, Luciano Paredes; Julián Ceballos, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni, Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.
- Independiente: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros.
Gimnasia (M) vs. Independiente: otros datos
- Hora: 22:00.
- Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Felipe Viola.
- TV: TNT Sports Premium.
