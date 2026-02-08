Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza e Instituto
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia de Mendoza vs Instituto por Torneo Apertura:
Gimnasia de Mendoza e Instituto se enfrentarán este domingo, desde las 22:15, en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro será determinante para el presente de ambos equipos, que todavía no lograron consolidarse en el inicio del campeonato.
El Lobo mendocino comenzó el torneo con una valiosa victoria 1-0 como visitante frente a Central Córdoba, pero luego no pudo sostener el rendimiento. En su debut como local cayó 1-0 ante San Lorenzo y en la fecha pasada sufrió una dura goleada 4-0 frente a Unión en Santa Fe. Ese último resultado encendió las alarmas en Mendoza y puso en duda la continuidad de Ariel Broggi como entrenador. Una nueva derrota ante Instituto podría acelerar su salida del cargo, en un contexto de fuerte presión y necesidad de sumar puntos.
La Gloria tampoco tuvo un arranque sencillo en el Torneo Apertura. En la segunda fecha, tras la derrota 1-0 frente a Vélez, Daniel Oldrá presentó su renuncia como director técnico. Luego llegó otra caída, 2-1 ante Platense, y recién en la tercera jornada pudo rescatar un empate agónico frente a Lanús en Alta Córdoba. Con Bruno Martelotto y Daniel Jiménez como dupla técnica interina, Instituto visitará Mendoza con el objetivo de conseguir su primera victoria en el certamen, mientras la dirigencia avanza en la búsqueda de un nuevo entrenador.
Probables formaciones del encuentro entre Gimnasia de Mendoza e Instituto
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nahuel Barboza, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Ulises Sánchez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
- Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Jonatán Galván, Diego Sosa; Jonás Acevedo, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Matías Gallardo; Alex Luna y Franco Jara. DT: Daniel Jiménez y Bruno Martelotto. DT: Bruno Martelotto y Daniel Jiménez.
Cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza e Instituto
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO
