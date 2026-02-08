Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Atlético Tucumán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Sarmiento vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura.
Sin margen de error y con la necesidad de triunfos, Sarmiento y Atlético Tucumán chocan este domingo en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el estadio Eva Perón de Junín, con arbitraje de Ariel Penel. Se podrá ver por TNT Sports.
Sarmiento llega a este compromiso con tres unidades cosechadas tras un inicio irregular, donde logró imponerse ante Banfield pero tropezó en sus visitas frente a Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia.
Por otro lado, Atlético Tucumán desembarca en Junín con el objetivo de lograr su primera victoria en el Torneo Apertura, tras un debut con derrota en Mendoza y sendos empates ante Central Córdoba y Huracán.
Formaciones de Sarmiento vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026
Sarmiento: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.
Atlético Tucumán: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hugo Colace.
Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Atlético Tucumán
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
