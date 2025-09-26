Gimnasia vs. Rosario Central por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Desde las 14:30 de este sábado, el Canalla de Ángel Di María visita al Lobo por la décima fecha del certamen doméstico. Los detalles.
Este sábado, desde las 14:30, el Estadio Juan Carmelo Zerillo será el escenario del enfrentamiento entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central, en un duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El "Lobo" llega golpeado tras caer 1-0 ante Riestra, mientras que el "Canalla" viene de un empate 1-1 frente a Talleres.
El equipo platense atraviesa un momento complicado. La reciente derrota frente a Deportivo Riestra intensificó una racha negativa que incluye cuatro caídas en sus últimos cinco compromisos, lo que mantiene a los dirigidos por Alejandro Orfila seriamente involucrados en la pelea por la permanencia. Actualmente, Gimnasia mantiene una distancia de solo ocho puntos con respecto a Aldosivi y San Martín (SJ), los clubes que hoy se encuentran en la zona de descenso directo.
Por su parte, el "Canalla" se distingue como el único equipo del Clausura que todavía no conoce la derrota. Sin embargo, su rendimiento no se traduce completamente en triunfos, ya que solo ha logrado dos victorias (frente a Lanús y Newell's) y acumula varios empates.
A pesar de su invicto, Rosario Central se ubica en el sexto lugar de la Zona B, posición que hoy le daría un boleto a los playoffs. No obstante, su margen es estrecho: solo dos puntos lo separan de quedar fuera de la zona de clasificación. Por ello, el equipo rosarino necesita urgentemente volver a sumar de a tres para asegurar su lugar en la fase final del torneo.
Formaciones del duelo
Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jermías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Ángel Di Maria, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Gimnasia vs. Rosario Central: datos del partido
- Hora: 14:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Fernando Echenique
- VAR: José Carreras
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo
