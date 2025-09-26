Gimnasia vs. Rosario Central por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

A pesar de su invicto, Rosario Central se ubica en el sexto lugar de la Zona B, posición que hoy le daría un boleto a los playoffs. No obstante, su margen es estrecho: solo dos puntos lo separan de quedar fuera de la zona de clasificación. Por ello, el equipo rosarino necesita urgentemente volver a sumar de a tres para asegurar su lugar en la fase final del torneo.